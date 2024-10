Cesena, Officine popolari al fianco dei bisognosi al via la prossima settimana: sabato pedalata per lanciarle

Da “mangia quanto vuoi, dona ciò che vuoi” a “pedala quanto vuoi, dona ciò che vuoi” la differenza è minima ed è perfettamente uguale lo spirito con cui le Cucine popolari si preparano a lanciare la loro nuova sfida al fianco degli ultimi: la nascita delle Officine popolari.

Dalla settimana prossima , nelle mattinate del mercoledì e del sabato, nel negozio di corso Valzania si metteranno a disposizione di chi ne ha bisogno vecchie biciclette, che saranno recuperate grazie al lavoro prezioso di Alberto, che è uno degli ospiti più noti delle Cucine popolari, e di Enzo Capelletti che delle Officine sarà il responsabile e il coordinatore. Il nuovo progetto mira in prospettiva anche a provare a restituire autonomia a persone in difficoltà attraverso l’apprendimento di un mestiere, quello di riparatore di bici, che è ormai in via d’estinzione.

Per partire nel migliore dei modi, sabato prossimo ci si ritroverà alle 11 ai giardini pubblici di fianco al teatro Bonci e poi da lì ci si dirigerà in bici fino alle Cucine popolari accanto alla casa di riposo “Don Baronio”, per un brindisi benaugurale.