Cesena, nuovo tabellone segnapunti alla palestra ippodromo: l’agenda degli interventi agli impianti sportivi

La Giunta comunale di Cesena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo relativo all’esecuzione di opere di manutenzione dell’edilizia sportiva corrispondente a un valore complessivo di 150mila euro. Nella lente dell’Amministrazione diversi impianti sportivi distribuiti sul territorio comunale. “Il patrimonio sportivo della città – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – è caratterizzato da circa 40 strutture tra palestre e centri sportivi e costituisce uno degli elementi più rilevanti della vita sociale e comunitaria di Cesena che, in questi anni, si arricchisce inoltre di nuovi poli sportivi innovativi e rispondenti ad esigenze sportive anche nazionali. Alla luce di questi numeri e della domanda in costante crescita da parte dei cittadini, già a partire dalla prima infanzia, riteniamo la manutenzione straordinaria un’attività indispensabile: non solo per preservare nel tempo funzionalità, sicurezza e decoro degli impianti, ma anche per prevenire situazioni di deterioramento e rispondere in modo efficace alle esigenze delle diverse realtà sportive che li utilizzano. Il nuovo piano di manutenzione è stato definito sulla base dei rilievi tecnici e delle analisi condotte dall’Ufficio Edilizia sportiva, che ha sviluppato il progetto accogliendo anche le richieste delle società sportive che gestiscono gli impianti e dei dirigenti scolastici per quanto riguarda le palestre scolastiche. Da questo lavoro condiviso sono emerse diverse priorità di intervento, che si tradurranno in opere mirate al miglioramento, al ripristino e alla messa in sicurezza delle strutture”.