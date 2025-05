Cesena, nuovo sciopero dei lavoratori Astercoop a Pievesestina

Oggi è in corso un nuovo sciopero al magazzino Coop Alleanza 3.0 di Pievesestina gestito in appalto dalla cooperativa Aster Coop. Sono previste ulteriori iniziative nelle prossime settimane fino alla vittoria della mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici. “Nelle ultime settimane - si sottolinea in una nota di Sdl Cobas - il magazzino Coop di Pievesestina di Cesena è nuovamente attraversato da ripetute agitazioni e scioperi. Questi lavoratori e queste lavoratrici sono le persone che permettono ogni giorno agli scaffali dei supermercati a marchio Coop di essere pieni, svolgendo un lavoro difficile e usurante e allo stesso tempo fondamentale per consentire a migliaia di persone di poter “fare la spesa” quotidianamente.

Lavoratori e lavoratrici invisibili, schiacciati nel meccanismo degli appalti, ma essenziali per la filiera della grande distribuzione organizzata.

Da mesi infatti va avanti la lotta di questi lavoratori e lavoratrici contro il sistema degli appalti e delle cooperative che produce precarietà, condizioni di lavoro povero e di salario inaccettabili, un sistema che nega il pieno riconoscimento del sindacato. Un sistema “a marchio Coop” che vuole lavoratori sottocosto e senza diritti.

La cooperativa Aster Coop che gestisce il magazzino di Pievesestina in appalto da Coop Alleanza 3.0 non solo mostra totale chiusura alle richieste dei lavoratori, ma mette in atto anche un continuo attacco anti-sindacale con licenziamenti, provvedimenti disciplinari, cambi di turno di chi è iscritto e maggiormente attivo nel sindacato ADL Cobas.

Quello che i lavoratori e le lavoratrici richiedono è la piena applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della Logistica e trasporto merci come già avviene anche negli altri magazzini Coop Alleanza 3.0. Chiediamo con forza a Coop Alleanza 3.0 e alle società che gestiscono in appalto i magazzini dei prodotti Coop in Emilia-Romagna un salario giusto, diritti, dignità con la piena e omogenea applicazione del CCNL Logistica e Trasporto merci in tutti i magazzini e il pieno riconoscimento dei diritti sindacali a tutti i sindacati perché i lavoratori e le lavoratrici non sono merce sottocosto”.