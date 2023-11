Cesena, Nuovo Roverella: finanziamento di quasi 500mila euro per l’efficienza energetica

L’Azienda pubblica di servizi alla persona di Cesena ha ottenuto un finanziamento di quasi 500.000, euro per migliorare l’efficienza energetica della propria Casa Residenza per Anziani Nuovo Roverella in Via Ancona 290. Il Progetto che ha ottenuto il finanziamento è stato elaborato da Energie per la Citta, Società in house del Comune di Cesena, e prevede un costo complessivo di circa 700.000 euro per la riqualificazione energetica dell’impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, nonché l’installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura.

I lavori permetteranno alla struttura di dotarsi di impianti di ultima generazione che garantiscono maggior affidabilità e una significativa riduzione dei consumi. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Elena Baredi, si mostra particolarmente soddisfatto del finanziamento ottenuto che permette ad A.S.P. di concorrere agli obiettivi generali di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili ed, elemento non secondario, di contenere l’impatto economico che in futuro avranno gli aumenti di costo di luce e gas sul Bilancio dell’Azienda pubblica.