Cesena, nuovo polo commerciale nell’area ex Apofruit: il Consiglio comunale dà il via libera

Il nuovo polo commerciale in via Ravennate, nell’area “Ex Apofruit”, si farà. Lo ha stabilito il Consiglio comunale, che col voto favorevole della maggioranza ha approvato l’accordo operativo relativo alla realizzazione dell’immobile che ospiterà un discount, due attività commerciali non alimentari e un ristorante. Fratelli di Italia, che si era dichiarata favorevole alla rigenerazione di quella zona, ha scelto di astenersi, esprimendo alcune perplessità: «La strada su cui insisterà l’opera è altamente trafficata. Una attività commerciale di quelle dimensioni potrebbe provocare una maggiore congestione. Dove ci sono stati insediamenti della grande distribuzione è successo. Anche in questo progetto non ci sono direttrici soddisfacenti per risolvere il problema della viabilità». Altra criticità, per FdI, sarebbe l’alto rischio idrogeologico, perché quell’area «è soggetta a continui allagamenti quando piove». Infine, una stoccata sul centro storico, «in costante desertificazione e finito in coda alla classifica delle zone meritevoli di interventi».