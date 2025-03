Cesena, nuovo ospedale: cantiere entro il 2025, poi 5 anni e mezzo per terminare i lavori

Il nuovo ospedale Bufalini, che sorgerà a Villachiaviche in prossimità del casello autostradale, è ormai prossimo all’inizio della costruzione.

«Siamo nella fase del progetto esecutivo con l’ufficio tecnico: quando riceveremo il nullaosta formale della conferenza dei servizi, si potrà partire con la gara per l’aggiudicazione pubblica dei lavori». A dirlo è il direttore generale dell’Asl Romagna, Tiziano Carradori, che annuncia la deadline dell’avvio dei cantieri. «Entro il 2025», per completarli «nell’arco di cinque anni e mezzo». Facendo due conti, il futuro ospedale dovrebbe quindi essere pronto nel 2030 o 2031.

Procedono anche le opere di realizzazione della nuova Casa di comunità a Cesenatico, che «diventerà un vero e proprio appoggio per l’ospedale “Marconi”», afferma la direttrice dei distretti di Cesena e Rubicone, Paola Ceccarelli. Poi aggiunge: «Stiamo ragionando sull’istituzione di un presidio simile anche a Cesena, riqualificando la struttura di corso Cavour».

Tra le opere terminate c’è il nuovo hospice di San Piero in Bagno, che contribuisce così a far salire a 540 i posti letto disponibili tra Cesena, Cesenatico e San Piero stesso, come riporta la direttrice del Bufalini, Marisa Bagnoli.