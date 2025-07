Cesena, nuovo ospedale Bufalini: 1.303 posti auto in quattro parcheggi, ecco come saranno organizzati

I posti auto previsti nel progetto del nuovo ospedale Bufalini che sorgerà su un’area di 17 ettari attraversata da via S.Agà, a ridosso del casello autostradale a Villa Chiaviche, sono pochi? È questa la maggiore perplessità sulla grande opera che dovrebbe aprire i battenti nel 2031, e in Consiglio comunale l’hanno espressa non solo rappresentanti dei gruppi d’opposizione ma anche qualche esponente della maggioranza.

Ma perché si è deciso di “disegnare” proprio 1.303 stalli per auto? Non è un numero scelto a caso e nelle relazioni allegate al progetto è spiegato come ci si è arrivati. Il numero standard ottimale di posti auto a servizio delle moderne strutture ospedaliere tende a essere considerato il triplo dei posti letto. In pratica, per ogni paziente ricoverato è bene che ci siano tre parcheggi. E così è stata fatta un’operazione aritmetica molto banale: i posti letto nel futuro Bufalini saranno 433 e quindi si è moltiplicata per tre quella cifra, aggiungendo “in omaggio” uno stallo in più.

Distribuzione dei posti auto

Ma al di là della quantità, sono interessanti le decisioni prese su come saranno dislocate le varie aree per la sosta. Ne sono previste quattro. Un parcheggio per il personale, a cui si accederà dalla nuova rotatoria su via cerchia di Sant’Egidio, avrà 645 stalli: quelli all’esterno saranno 357, mentre i restanti 288 saranno interrati. I parcheggi pensati per visitatori e pazienti saranno invece due: in uno, a cui si accederà dall’ingresso principale costituito dalla nuova rotatoria est, ci saranno 329 stalli; l’altro, a nord, a cui si accede dall’ingresso principale costituito dalla nuova rotatoria est, potrà ospitare 117 auto. L’area di sosta al servizio del Pronto soccorso, alla quale si arriverà dall’accesso nord, avrà invece una capienza di 161 veicoli. A questi vanno poi aggiunti 51 posti auto di quello che viene definito il “parcheggio della morgue”, cioè per chi si reca in camera mortuaria, che sarà posizionato sul lato nord-ovest, con accesso dalla nuova rotatoria su via Cerchia di Sant’Egidio.

Aiuole e fotovoltaico

I posti auto saranno a pettine, a 90 gradi rispetto alla circolazione, con una corsia a senso unico e due file di stalli disposti appunto in quel modo. Ogni sei stalli è prevista un’aiuola di circa 180 centimetri dove saranno piantati alberi.

Le pensiline dei parcheggi destinati ai lavoratori, così come quelle a copertura dei posti per le biciclette, saranno dotate di pannelli fotovoltaici sulla sommità.

Per quel che riguarda i materiali da costruzione, saranno realizzate pavimentazioni drenanti tipo “Italcementi Idrodrain” per rispettare la percentuale di superficie permeabile prescritta in relazione a quella totale di progetto, con caratteristiche tali da contrastare le cosiddette “isole di calore”. La luce sarà garantita da corpi illuminanti a led.