Cesena, nuovo manto in sintetico per il centro sportivo di Villarco

Esattamente a un anno dall’approvazione del progetto riguardante i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica e degli spogliatoi al centro sportivo di Villarco, la regione Emilia-Romagna ha assegnato al Comune di Cesena un finanziamento complessivo di 500 mila euro che consentirà all’Ente di proseguire con la progettualità avviata e di rinnovare inoltre il polo sportivo

Il Centro sportivo, con riferimento all’area del campo da calcio a 11, sarà interessato da un importante intervento di rifacimento del manto in erba sintetica, in sostituzione dell’attuale in erba naturale. Il polo sportivo è attualmente gestito dalla ASD Torre del Moro che, grazie a un lavoro continuo, ha registrato nel tempo un incremento del numero di iscritti. Anche per tale ragione, con lo scopo di rispondere alla richiesta della società sportiva e di rendere l’impianto all’altezza delle attività proposte, è stato redatto questo progetto nato dalla necessità di poter disporre di un campo da gioco praticabile a prescindere dalle condizioni meteo.

Una volta avviati i lavori, si procederà con lo scavo di sbancamento con rimozione dell’attuale manto in erba naturale; preparazione del fondo ivi compresi drenaggi verticali e orizzontali; spostamento delle panchine sul alto opposto con allargamento del campo; realizzazione del nuovo manto in erba sintetica; e formazione della segnaletica di gioco conforme al regolamento F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti.