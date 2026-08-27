Cesena, nuovo look per le facciate di Liceo Linguistico e Liceo Scientifico

In vista della ripartenza dell’anno scolastico il Comune di Cesena ha avviato in sinergia con la Provincia di Forlì-Cesena il ripristino delle facciate dei fabbricati scolastici che si affacciano sulla piazza, ovvero il Liceo Linguistico ‘I. Alpi’ e il Liceo Scientifico ‘A. Righi’.

I lavori prevedono il risanamento delle parti di intonaco ammalorate e la successiva tinteggiatura delle facciate. “La trasformazione dell’intera area di piazzale Karl Marx – commenta l’assessora alla Rigenerazione urbana Cristina Mazzoni – ha ridefinito il rapporto con i fronti urbani che vi si affacciano. Il processo di rigenerazione urbana prosegue attraverso un insieme di interventi coordinati, finalizzati a valorizzare i diversi servizi e le funzioni che caratterizzano questo spazio della città. Per questo è importante ora, dopo aver restituito alla comunità il campo da basket sul lato del ‘Cubo’, intervenire sul fronte degli altri due licei con un primo intervento di ripristino e riqualificazione delle facciate, cui farà seguito un progetto di street art. L’arte urbana rappresenta uno strumento concreto di rigenerazione degli spazi pubblici: può contribuire a trasformare superfici anonime o segnate dal tempo in luoghi riconoscibili, capaci di esprimere identità, creatività e senso di appartenenza. È in questa prospettiva che intendiamo intervenire anche sull’area degli istituti scolastici, rafforzandone la qualità estetica e la capacità di accogliere e rappresentare le comunità che la vivono”.

“La riqualificazione di piazzale Karl Marx – prosegue l’assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli – pone infatti particolare attenzione ai giovani, che già nel corso di questa estate hanno iniziato a riappropriarsi dell’area partecipando agli eventi proposti, e alle migliaia di studenti che, a partire dal 15 settembre, frequenteranno quotidianamente questi spazi per l’intera giornata, sei giorni su sette. Creare insieme opere di arte urbana, dare spazio alla creatività giovanile nello spazio pubblico e immaginare insieme nuovi modi di abitarlo, come nel caso del murales nel sottopassaggio di Corso Cavour, la galleria a cielo aperto di Via Pier Maria Caporali e l’installazione temporanea nel parco delle Vigne, è un elemento fondamentale per fare e sentirsi comunità. Riconoscersi in un luogo e non soltanto attraversarlo passa da questo, insieme alla capacità di generare nuove opportunità. Entro la fine dell’anno entreranno progressivamente nel vivo le attività di Cesenalab e, parallelamente, continueranno gli eventi culturali e le prime realtà troveranno spazio nello stabile dell’Arrigoni. È attraverso questa compresenza di servizi, attività, cultura e socialità che puntiamo a dare nuova linfa e una nuova identità a questo luogo, rendendolo punto di ritrovo e socialità per tutte e tutti”.