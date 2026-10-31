Cesena, nuovo Commissariato pienamente operativo

CESENA. Con la cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza del Questore di Forlì-Cesena,Claudio Mastromattei, e del Dirigente del Commissariato di Cesena, Gabriele Magnoni, è stato stamattina suggellato il trasferimento nella nuova sede, ubicata in viale IV Novembre 487. Si sono concluse, infatti, le operazioni di trasloco e di collegamento alle reti, per cui il Commissariato di Cesena è pienamente operativo nella nuova sede, struttura modernissima caratterizzata da grande disponibilità di spazi, a vantaggio dell’utenza e del personale. Dal 2 novembre gli Uffici pareti al pubblico saranno pienamente accessibili al pubblico in locali più confortevoli per accogliere al meglio la cittadinanza.