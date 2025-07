Cesena, nuovo capolinea del trasporto pubblico: convenzione per i locali per il personale Start

Entrato ufficialmente in funzione sabato 20 giugno il nuovo capolinea del trasporto pubblico locale di Cesena, situato nell’area dell’ex scalo merci ferroviario, a ridosso della stazione, è al centro di un importante intervento che si svilupperà nelle prossime settimane con l’obiettivo di dotare questa innovativa infrastruttura di tutti i servizi necessari a una piena fruibilità, da parte dei lavoratori e degli utenti.

In corrispondenza dell’edificio dell’hotel Alexander, di comune accordo fra l’Amministrazione comunale e Start Romagna, è stato definito l’insediamento della nuova biglietteria di Start Romagna al fine di inserirla all’interno di un contesto prossimo alla stazione e al nuovo capolinea. All’interno del nuovo piazzale capolinea è poi prevista la realizzazione di un edificio destinato ai servizi – igienici, di ristorazione e riposo veloce – per il personale di Start Romagna (autisti, controllori e altri operatori), per il quale è stata approvata una convenzione tra il Comune e la società di trasporto pubblico. L’intervento contribuirà a garantire condizioni operative ottimali per il personale, rafforzando così la qualità complessiva del servizio offerto ai cittadini.

“L’intero progetto – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la sostenibilità e l’efficienza del trasporto pubblico cittadino, offrendo un’infrastruttura moderna, funzionale e integrata con altri servizi urbani. Con l’entrata in funzione della nuova autostazione compiamo un passo decisivo verso la costruzione di un sistema di mobilità pubblica innovativo, accessibile e intermodale, in grado di rispondere alle esigenze degli studenti, dei lavoratori e di tutti i cittadini che ogni giorno si spostano in città, ma anche di coloro che arrivano in città per altre esigenze. Un’infrastruttura pensata non solo per migliorare i collegamenti, ma anche per valorizzare un’area urbana strategica, oggi sempre più al centro della vita pubblica cesenate. Il nuovo capolinea inoltre rappresenta un punto di riferimento per migliaia di utenti: studenti delle scuole superiori e del Campus universitario, lavoratori pendolari, ma anche cittadini che si servono quotidianamente del trasporto pubblico locale”.