Cesena, nuovi lavori alle scuole Vigne e Carducci

Nuovi interventi per la manutenzione e la riqualificazione degli edifici scolastici di Cesena. La Giunta comunale ha approvato, con apposita delibera, il progetto esecutivo relativo agli interventi straordinari programmati per il 2026, per un investimento complessivo di 200mila euro. Le opere principali riguarderanno la sostituzione parziale degli infissi della scuola dell’infanzia e nido Vigne e la sistemazione del cortile della scuola dell’infanzia Carducci.

“Le opere elencate e finanziate – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – rientrano nella programmazione degli interventi sul patrimonio scolastico comunale e puntano a migliorare le condizioni degli ambienti frequentati quotidianamente da bambini, famiglie e personale educativo, intervenendo su elementi ormai usurati e su situazioni che richiedono manutenzione. È un impegno continuo che interessa di volta in volta tutti gli edifici scolastici comunali e che va a sommarsi ai grandi cantieri che nel corso di questi anni hanno restituito alla città scuole nuove, ampliate ed edifici più performanti sul fronte energetico e sismico”.

Il primo intervento interessa la scuola dell’infanzia e nido Vigne (via Tommasini, 2). L’edificio presenta infissi in legno datati che non garantiscono adeguate prestazioni e favoriscono la dispersione di calore e gli spifferi. Il progetto prevede la sostituzione di 30 finestre: 24 al piano terra, comprese quelle dei due vestiboli d’ingresso, e sei al piano superiore, in prossimità della copertura.

Il secondo intervento principale riguarda la scuola dell’infanzia Carducci (via Zara, 2), dove si procederà alla sistemazione del cortile esterno. Le opere interessano le pavimentazioni sintetiche deteriorate e le superfici in gomma, oltre ad alcune attrezzature ludiche che non possono più essere riparate. L’intervento punta a eliminare buche e dislivelli che possono creare inciampi e a migliorare la fruibilità degli spazi esterni. Saranno affrontate anche le criticità delle aree non pavimentate, che in alcune condizioni possono diventare fangose o polverose.

Il progetto approvato presenta un quadro economico complessivo di 200mila euro in cui trovano spazio anche ulteriori interventi sul patrimonio scolastico, tra cui opere per le schermature solari a Villachiaviche e nella nuova scuola dell’Osservanza, integrazioni agli impianti elettrici e meccanici del plesso dell’Osservanza, manutenzione delle schermature solari e lavori nei cortili delle scuole dell’infanzia e del nido Il Prato.