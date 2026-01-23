Cesena, nuovi Consigli di Quartiere: nominati presidenti e vice

“Con queste nomine – commenta l’assessore Plumari – prende forma la nuova squadra dei quartieri che accompagnerà l’Amministrazione comunale fino al 2030. Un percorso fondato su un lavoro collettivo e capillare, che interesserà l’intero territorio cittadino, dal centro alle aree periferiche. Siamo certi che i nuovi consigli di quartiere sapranno operare con equilibrio, senso delle istituzioni e spirito di collaborazione, mettendo al centro l’interesse generale delle comunità di riferimento, al di là di ogni personalismo. Particolarmente significativo è il coinvolgimento dei giovani: il presidente più giovane ha 28 anni. Si apre ora la fase successiva, con la nomina del Rappresentante del collegio dei presidenti e l’avvio delle prime assemblee, durante le quali verranno affrontati i temi individuati dai quartieri stessi, dando avvio a un dialogo strutturato e continuativo con l’Amministrazione comunale”.

I nuovi consigli si sono insediati lunedì 12 gennaio procedendo con la convalida degli eletti di ciascun quartiere e con le nomine dei presidenti e vicepresidenti. Nello specifico, lunedì 12 gennaio al Fiorenzuola è stato nominato presidente Massimo Pipitone e vicepresidente Roberta Pini, al Rubicone presidente Gabriele Magnani e vicepresidente Mario Picone, al Cesuola presidente Paolo Zaghi e vicepresidente Edera Spinelli, al Centro Urbano la presidente Daniela Panzeri e vicepresidente Simona Gessi, all’Oltresavio il nuovo presidente è Alessandro Maltoni e vicepresidente Maria Rovigo, al Dismano il presidente è Claudio Landi e la vicepresidente Gabriella Guiducci.

Nella settimana si sono riuniti i consigli di quartiere del Valle Savio dove sono stati nominati Rachele Righi, presidente, e Alessandro Cacciaguerra, vicepresidente; Borello, con Enrico Rossi presidente e Luca Valzania vicepresidente; Cervese Sud con Tommaso Giannatempo Presidente e Mariachiara Dradi, vicepresidente. Il presidente del Quartiere Al Mare è Paride Zignani, vicepresidente Lorenzo Cola. La presidente del quartiere Cervese Nord è Mirella Ravaglia e vicepresidente Enrico Guidi. Per concludere al Ravennate Valentina Nompleggio è stata nominata presidente e Samuele Biguzzi vicepresidente.

In occasione delle ultime elezioni di quartiere, svoltesi con voto telematico (da mercoledì 10 a domenica 14 dicembre) e voto in presenza (nella sola giornata di domenica 14 dicembre), sono stati eletti complessivamente 120 candidati: 57 donne e 63 uomini.