Cesena, nuove visite guidate alla casa museo di Renato Serra

Gli studenti dell’Istituto tecnico economico ‘Renato Serra’ aprono nuovamente le porte della casa museo dell’illustre concittadino (viale Carducci, 29) proponendo nuove visite guidate per la cittadinanza. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio, dalle ore 16 alle ore 17. Al pomeriggio prenderanno parte inoltre i bibliotecari della Malatestiana Alberto Bellavia e Lucrezia Signorello che proporranno ai visitatori un approfondimento sulla vita privata e sul profilo intellettuale di Renato Serra attraverso quanto riportato nei documenti e negli scritti conservati in Biblioteca. Le visite sono a ingresso libero e senza prenotazione.

Nuove occasioni anche per le scuole. Le visite guidate indirizzate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle classi seconde e terze di quelle di primo grado sono gratuite e potranno essere prenotate all’indirizzo casaserra@itcserra.it o al numero 3383952758 della coordinatrice del progetto professoressa Raffaella Martina. Una classe per volta potrà visitare le stanze di viale Carducci 29 nei seguenti giorni e orari: lunedì e martedì dalle ore 11:30 alle ore 12:45, venerdì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 09:45.

Il percorso di visita comprende anche la fruizione dei contenuti multimediali realizzati dal Comune in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia-Romagna (IBC), all’interno del progetto del circuito delle ‘Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna’, comprendente Casa Panzini, Casa Pascoli, Casa Moretti, Villa Silvia Carducci, Villa Saffi, Casa Monti, Casa Oriani, Casa Guerrini e infine la Casa Museo Renato Serra (link al sito: http://www.casemuseoromagna.it/).

Gli eventi, organizzati in collaborazione con il Comune in virtù della convenzione stipulata con l’Istituto nel 2022, perseguono la diffusione della conoscenza dell’illustre letterato, la valorizzazione culturale della sua casa museo e, contestualmente, offrono l’opportunità agli studenti del terzo e quarto anno dell’indirizzo Turistico dell’Istituto di avvicinarsi alla realtà professionale del mondo del turismo consentendo loro di ‘mettersi in gioco’ in attività di accompagnamento e guida dei visitatori.