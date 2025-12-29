Cesena. Nuove sirene di allerta in caso di alluvione

Il territorio comunale di Cesena, dal centro ai quartieri più periferici, sarà dotato di ulteriori dispositivi di allerta a tutela della sicurezza dei cittadini, che si attiveranno in presenza di un rischio concreto di esondazione del fiume Savio. Prosegue così il percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rafforzare la capacità di prevenzione, informazione e protezione della popolazione in caso di emergenze meteo-idrogeologiche.

A questo scopo, il Comune ha destinato 56.817,56 euro all’installazione di 5 pannelli a colori a messaggio variabile e di nuove sirene di allerta nel quartiere Ravennate, in particolare nelle zone di Ronta, Martorano e San Martino in Fiume, tra le aree più esposte al rischio idraulico. È inoltre previsto il rafforzamento del sistema di allerta già presente nelle zone centrali della città, ovvero al ponte Vecchio e in zona ex Zuccherificio. L’investimento punta a garantire segnalazioni tempestive e comprensibili, fondamentali per consentire ai cittadini di adottare comportamenti corretti e ridurre i pericoli in situazioni di emergenza.

L’intervento si colloca tra le azioni avviate dopo i drammatici eventi alluvionali del 16 e 17 maggio 2023, che hanno colpito duramente Cesena, e fa parte del Piano comunale di Protezione Civile, recentemente dotato di un ‘Piano della comunicazione’ che prevede l’attivazione coordinata di diversi canali e dispositivi di informazione preventiva e di allertamento rivolti direttamente alla popolazione.

Dopo l’installazione di un primo sistema di avviso sonoro dedicato in particolare al rischio di esondazione del fiume Savio e già integrato con i protocolli operativi esistenti, il Comune affiancherà ora un sistema ottico-visivo lungo le principali direttrici di accesso alla città, ampliando ulteriormente la diffusione delle informazioni di emergenza. Il progetto prevede l’installazione di cinque pannelli a messaggio variabile, montati su pali in acciaio, che saranno collocati lungo le vie Cesenatico, Cervese, Emilia (lato est e lato ovest) e Ravennate. Questi dispositivi permetteranno di trasmettere messaggi chiari, immediati e costantemente aggiornati sia ai cittadini sia agli automobilisti in transito, contribuendo a una gestione più sicura e ordinata delle situazioni di criticità.