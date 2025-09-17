Cesena, nuove nomine sacerdotali, don Firmin Adamon lascia San Domenico, gli subentra don Piergiulio Diaco

Nuove nomine dei sacerdoti da parte del vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo. Le nomine saranno effettive dal prossimo primo ottobre. Il vicario generale della Diocesi, monsignor Pier Giulio Diaco, che rimane nel suo incarico, sarà il nuovo parroco a San Domenico, a Cesena. Succede a don Firmin Adamon che andrà a guidare la comunità di Madonna del Fuoco, a Case Castagnoli, dove subentra a don Lawrence (Lorenzo) Arakkathara, nuovo moderatore dell’unità parrocchiale “Alfero-Monte Comero”. Don Lorenzo sua volta subentra a padre Adolf Majeta Wosa che rientra nella sua comunità religiosa.

Don Emilio Solis è il nuovo parroco a Pievesestina-Sant’Andrea in Bagnolo-San Cristoforo. Al suo posto a Borello don Giovanni Barduzzi che lascia Bagnarola-Villalta affidate a don Alex Mengbwa finora a Ponte Pietra-Ruffio-Macerone, dove parroco don Giovanni Bianchi rimane come collaboratore del nuovo parroco don Marco Prada, ora a Pievesestina.

In comunità a San Piero in Bagno torna padre Walter Edgar Milandu finora a Santa Maria della Speranza. Al suo posto è stato nominato come parroco padre Egidio Seneda. Padre Egidio Canil è stato nominato parroco dell’Unità parrocchiale longianese al posto di padre Marco Pellegrini, trasferito in altra località dal suo ordine religioso, quello dei frati minori conventuali.

Infine, don Rafael Angel Rojas Villamizar diventa cappellano del nuovo cimitero urbano a Tipano, mentre don Antonio Domeniconi, canonico della Cattedrale, sarà aiuto cappellano all’ospedale “Bufalini”. Don Alessandro Manzi, parroco a Santa Maria Nuova di Bertinoro, è stato nominato vicario episcopale per la vita consacrata, in sostituzione di don Giovanni Bianchi che ha lasciato per limiti di età.