Cesena. Nuove nomine in Diocesi

Il vescovo Antonio Giuseppe ha comunicato diverse nomine. I nuovi incarichi riguardano il Consiglio episcopale, quello presbiterale, direttori di uffici pastorali e i vicari zonali. Nuovi incarichi anche alla Caritas diocesana. Direttore, al posto del diacono Ivan Bartoletti Stella, è il diacono William Tafani. Viene nominato anche un vicedirettore, Bruna Venturi. Nuovi direttori di uffici pastorali sono don Luca Baiardi, delegato episcopale per il diaconato permanente e la ministerialità laicale. Succede a don Pier Giulio Diaco. Don Stefano Pasolini subentra a don Giordano Amati quale responsabile dell’insegnamento della religione cattolica. Alla pastorale scolastica sono stati chiamati i coniugi Domenico Tallarico e la moglie Claudia Fava. Succedono a don Paolo Pasolini. Don Enrico Venturi succede a don Marcello Palazzi come direttore della Pastorale giovanile e dei ragazzi. Come vicecancelliere, suor Maria Rosa Piombino affiancherà il cancelliere don Andrea Budelacci.

Tra i vicari zonali, le novità riguardano la zona pastorale vie Cesenatico, Cervese e Ravennate che avrà come nuovo vicario don Fabio Pagliarani al posto di don Andrea Budelacci e la zona Rubicone-Rigossa il cui nuovo vicario è don Sauro Bagnoli succede a don Filippo Cappelli.

Il nuovo Consiglio presbiterale è formato dai seguenti membri eletti: Casadei don Gian Piero, Cappelli don Gianni, Pagliarani don Fabio, Cappelli don Filippo, Pasolini don Paolo, Savini don Giovanni, Venturi don Enrico, Bagnoli don Sauro, Farina don Simone, Palazzi don Marcello. Altri membri sono per ufficio: Diaco don Pier Giulio, Amaducci don Walter e Manzi don Alessandro. Altri membri ne fanno parte per nomina del vescovo: Budelacci don Andrea, Isu Bilier don Patrick, Forte don Alessandro, Muratori don Marco, Ricci don Fabrizio, Koutchoro don Theodule Ogoubi Urbice, Kusiak don Jacek Pawel. Il padre abate dom Mauro Maccarinelli è il membro eletto da parte dei religiosi. Segretario rimane don Fabrizio Ricci.

Altra novità riguarda il Consiglio episcopale che risulta composto dal Vicario Generale, don Pier Giulio Diaco, dal vicario episcopale per la vita consacrata, don Alessandro Manzi e dal vicario episcopale per la pastorale, don Walter Amaducci. A loro si affiancano i vicari zonali: Zona pastorale Urbana: don Marcello Palazzi; Zona pastorale Sarsinate – Alta Valle del Savio: don Rodolfo Tonelli; Zona pastorale delle Vie Cesenatico, Cervese e Ravennate: don Fabio Pagliarani; Zona pastorale del Mare: don Luca Baiardi; Zona pastorale Rubicone – Rigossa: don Sauro Bagnoli; Zona pastorale Valle del Savio – Dismano: don Giovanni Savini.

Altra novità riguarda un’equipe vocazionale voluta dal vescovo e formata da don Gianni Cappelli, don Simone Farina, don Marcello Palazzi, don Fabrizio Ricci, don Enrico Venturi, il diacono Alberto Moretti con la moglie Valentina Firinu.

Altra novità riguarda il vice economo, il diacono Andrea Delvecchio che affiancherà l’economo diocesano, don Marco Muratori. Il Consiglio diocesano per gli affari economici, la Commissione tecnica e la Commissione per l’arte sacra e i beni culturali.