Cesena, nuove asfaltature in zona stazione

Corso Roma, Piazzale Sanguinetti e il tratto di via Europa compreso tra l’innesto con Piazzale Sanguinetti e l’intersezione con via Piave in primavera saranno interessati da nuovi e integrali interventi di manutenzione stradale, finalizzati soprattutto al completamento del tappeto d’usura e al ripristino della regolarità della pavimentazione. Si tratta di arterie tutte concentrate nell’area della Stazione ferroviaria e che si inseriscono in un comparto interessato in questi ultimi anni da importanti interventi di rigenerazione urbana, in parte ancora in corso. Per migliorare la qualità della viabilità e le condizioni di sicurezza in questo snodo strategico della città, l’Amministrazione comunale di Cesena ha previsto un investimento complessivo di 143.797,41 euro.

“Le vie oggetto delle opere di ripristino e asfaltatura – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – sono tratta di assi viari particolarmente importanti per la circolazione cittadina, sia per il traffico urbano sia per la presenza della ferrovia, che determina un significativo movimento di veicoli, mezzi in fermata e pedoni. L’obiettivo del progetto approvato è ripristinare le caratteristiche originarie della pavimentazione stradale, migliorando l’aderenza, la regolarità della superficie, l’impermeabilità e, di conseguenza, le condizioni di sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni. Nel corso di questi mesi siamo intervenuti per affrontare le priorità e i punti più critici ma non basta. Proseguiremo in questa stessa direzione soprattutto in questa zona della città quasi del tutto rinnovata dal punto di vista infrastrutturale, delle funzioni e dei servizi”.