Cesena, nuove aree sportive ai parchi Fornace Marzocchi e Martin Lutero

A Cesena nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero. “Nel corso di questi anni – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Christian Castorri – attraverso importanti investimenti e raccogliendo, in alcuni casi, i bisogni condivisi dai rispettivi Quartieri, abbiamo ampliato ulteriormente la fruizione degli oltre cinquanta parchi e aree verdi presenti sul territorio comunale dotandoli di arredi utili a gruppi di cittadini organizzati per lo svolgimento di svariate attività, e anche di attrezzature sportive al fine di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche operanti sul territorio. Un modello che si inserisce pienamente in due progettualità sviluppate dal 2020, Green City Cesena e Cesena Sport City, che rappresentano insieme la vocazione sportiva della nostra città rivolgendosi a una specifica platea di fruitori rappresentata dai giovanissimi”.

Il progetto Sport nei parchi consente al Comune di Cesena di implementare le aree fitness già presenti sul territorio. Dopo aver identificato aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”, l’Amministrazione comunale, nell’ambito di un più ampio intervento di riqualificazione, ha proceduto con l’installazione di nuove attrezzature nei parchi Fornace Marzocchi e Martin Lutero, entrambi vicini al centro urbano, molto frequentati da persone impegnate in attività fisica e da famiglie con bambini e anziani, e pienamente accessibili.

In relazione al parco Fornace Marzocchi, sulla base di un intervento dell’ammontare di 25 mila euro, è stato realizzato un circuito corpo libero large (per almeno 8 utilizzatori in contemporanea) con il posizionamento di otto macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio. Il circuito ad anello pavimentato già presente nel parco, consente a tutti di raggiungere l’area attrezzata, mentre un nuovo percorso pavimentato mette in relazione le varie isole dove sono state posizionate le macchine. Alla fine del percorso inoltre è stata allestita la struttura calestenica. Nel caso specifico del parco Martin Lutero (Case Finali), per l’ammontare di 12.500 euro, sarà realizzato un circuito corpo libero large (per almeno 8 utilizzatori in contemporanea) con il posizionamento di otto macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio, anche per diversamente abili e bambini. I camminamenti pavimentati presenti nel parco, permettono alle persone con disabilità di raggiungere l’area attrezzata, mentre un nuovo percorso pavimentato collegherà il marciapiede con l’area fitness.

Le aree attrezzate già presenti nel territorio cesenate sono otto: parco Ippodromo, Novello, Per Fabio, Ponte Pietra, Pievesestina, via Pironi a Gattolino e area verde a Borello.