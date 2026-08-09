Cesena, nuova vita per l’ex complesso Roverella: a settembre apre lo studentato

La riqualificazione dell’ex complesso Roverella restituisce alla città uno degli edifici più importanti del centro storico, facendo riemergere, mattone dopo mattone, anche parti della sua storia rimaste nascoste per secoli.
Gli scavi archeologici condotti tra il 2024 e il 2026 nell’ambito del grande intervento finanziato con 14 milioni di euro di risorse Pnrr hanno permesso di ricostruire alcune delle trasformazioni attraversate nel corso del tempo e di portare alla luce strutture fino a oggi sconosciute.