Cesena, nuova vita per l’ex complesso Roverella: a settembre apre lo studentato

La riqualificazione dell’ex complesso Roverella restituisce alla città uno degli edifici più importanti del centro storico, facendo riemergere, mattone dopo mattone, anche parti della sua storia rimaste nascoste per secoli. Gli scavi archeologici condotti tra il 2024 e il 2026 nell’ambito del grande intervento finanziato con 14 milioni di euro di risorse Pnrr hanno permesso di ricostruire alcune delle trasformazioni attraversate nel corso del tempo e di portare alla luce strutture fino a oggi sconosciute.

La storia dell’ex Roverella

Con i suoi circa 6.500 metri quadrati coperti e 5.500 scoperti, l’ex Roverella affonda le sue radici nel monastero delle benedettine conosciute come “santucce” o monache dello Spirito Santo, arrivate per iniziativa di Francesco Ordelaffi. Nei secoli il complesso ha cambiato più volte funzione, diventando prima ospizio, poi orfanotrofio e sede di diverse opere assistenziali. Una delle trasformazioni più importanti risale alla fine del Seicento quando il complesso venne ampliato e le religiose fecero costruire una nuova chiesa, più ampia e sfarzosa di quella precedente. Nacque così l’attuale chiesa dello Spirito Santo, edificio barocco progettato dall’architetto cesenate Pier Mattia Angeloni.

Gli scavi

Che il sottosuolo del Roverella potesse conservare testimonianze archeologiche era già noto grazie ad alcune segnalazioni di ritrovamenti risalenti agli anni Ottanta. Nel 2022, prima dell’avvio del cantiere, con sonde geotermiche erano state condotte indagini di archeologia preventiva nelle poche aree libere dei chiostri. I risultati positivi hanno portato, tra il 2024 e il 2026, gli archeologi di Phoenix Srl a eseguire le lavorazioni all’interno del complesso. Il progetto di restauro ha comportato la rimozione della pavimentazione dell’intera chiesa. Anche nella parte settentrionale, dove si trova una piccola cappella, è tornata alla luce l’originaria pavimentazione in mattoni. Al centro dell’ambiente, sotto uno strato di cemento, è emersa l’imboccatura quadrangolare in mattoni di una grande struttura interrata, completamente conservata e fino a quel momento sconosciuta.

Una ghiacciaia nel sottosuolo