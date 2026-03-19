Cesena, nuova sede in zona stazione per Cesenalab

L’Amministrazione comunale di Cesena conferma il sostegno alla neoimprenditoria giovanile, puntando a creare condizioni sempre più favorevoli per l’accesso ai servizi di accompagnamento alla creazione d’impresa e per lo sviluppo di nuove attività promosse dai giovani. In questo quadro si inserisce il rafforzamento del progetto ‘Cesenalab – idee per crescere’.

“Nato con l’obiettivo di favorire e sostenere la nascita di imprese innovative sul territorio – commenta l’assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli – Cesenalab è oggi un incubatore capace di accompagnare concretamente lo sviluppo di start-up attraverso un sistema integrato di servizi: spazi di coworking e laboratori, consulenza specialistica, formazione, tutoraggio e opportunità di networking. È un luogo in cui talenti, tecnologie e competenze si incontrano, generando innovazione e valore per l’intero territorio, come abbiamo confermato con il grande successo del progetto co-finanziato da ANCI Impresa GenZ, che ha visto più di 100 giovani frequentare gli spazi e avvalersi delle consulenze progettuali. Non a caso, tra gli obiettivi principali vi è il potenziamento dell’offerta dell’incubatore, anche grazie alla sua nuovissima sede davanti alla stazione, con un’attenzione particolare ai giovani, agli studenti universitari e ai ragazzi che frequentano le scuole superiori, che intendono sviluppare progetti innovativi. Il nuovo accordo quadro, valido fino al 2031, si inserisce in una visione più ampia di sviluppo della città, che riconosce nei giovani, nella cultura e nella conoscenza i principali motori di crescita economica e sociale. Attraverso Cesenalab, insieme a una rete di partner che continua a sostenerne con convinzione il percorso, puntiamo a rafforzare l’identità di Cesena come città universitaria e innovativa, capace di attrarre talenti, valorizzare quelli già sul territorio e creare opportunità che permettano alle persone di restare e costruire la loro vita a Cesena”.

Il progetto, gestito con il supporto della società partecipata Ser.In.Ar., mira anche a rafforzare il collegamento tra formazione, ricerca e sistema produttivo locale. Fondamentale in questo percorso è la collaborazione tra enti pubblici e privati. Tra i principali partner figurano la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, l’Università di Bologna – Campus di Cesena, la Camera di Commercio della Romagna e numerose associazioni di categoria.

Il nuovo accordo quadro, valido per il periodo 2026-2031, prevede un finanziamento comunale pari a 123 mila euro annui per il 2026 e il 2027 e definisce una governance articolata. Tra le finalità: ampliare i servizi offerti, rafforzare le reti tra incubatori, sostenere l’innovazione e favorire la nascita di imprese anche in ambiti emergenti come il biomedicale, l’agroalimentare, l’aerospazio e il linguistico. Parallelamente, l’Amministrazione sta completando il progetto di riqualificazione di un immobile in zona stazione, destinato a diventare la nuova sede dell’incubatore. Uno spazio moderno e funzionale che consentirà di accogliere un numero maggiore di start-up, ampliare le attività e rafforzare il ruolo di Cesenalab come polo di innovazione e aggregazione giovanile.