Cesena, nuova scuola a Sant’Egidio: palestra pronta in estate, alunni nelle classi a inizio 2026 e demolizioni finali

È stato ridefinito nel dettaglio e approvato nei giorni scorsi dal Comune il cronoprogramma delle varie fasi del cantiere aperto per la demolizione e ricostruzione della scuola media “Via Anna Frank” di Sant’Egidio. Alla fine dello scorso mese, l’impresa “Devi Impianti Srl”, a cui erano stati aggiudicati i lavori, con un ribasso del -7,7% sulla base d’asta, attraverso una procedura gestita dal Ministero dell’Istruzione tramite “Invitalia”, ha comunicato le date entro cui si impegna a completare le varie fasi dell’intervento. Il settore Lavori pubblici di Palazzo Albornoz, guidato dal dirigente Andrea Montanari, ha provveduto a mettere il proprio sigillo sulle tappe, aggiornate, che restano nei limiti di quanto richiesto sulla base dell’accordo legato al Pnrr, che va rigorosamente rispettato per mantenere i finanziamenti europei ottenuti, che ammontano a quasi 12,6 milioni di euro, su un progetto che complessivamente vale poco più di 14,6 milioni. Un investimento notevole per fare sorgere dal nulla, eliminando le costruzioni esistenti, quattro corpi distinti, dove trovarenno posto la scuola, la palestra, la mensa con relativi uffici e l’aula magna.

Nel ricalcolo dei tempi appena eseguito, come mete finali sono state fissate le giornate del 22 dicembre prossimo e del 31 gennaio 2026. Entro la prima data andranno completate le opere edili, impiantistiche e finiture dell’intera scuola, in modo da renderla agibile e utilizzabile, comprese pulizie a fondo della nuova scuola e il trasloco di tutte le attività, cose e attrezzature presenti dalla scuola esistente alla nuova struttura. Il trasferimento degli studenti e del personale scolastico nell’edificio nuovo di zecca, pensato per ospitare circa 450 alunni in 18 classi, dovrebbe quindi avvenire appena ripartiranno le lezioni dopo la pausa per le festività natalizie.

Entro il 31 gennaio dell’anno prossimo dovrà invece essere effettuata la demolizione selettiva dell’attuale edificio scolastico.

Ma ci sono anche scadenze intermedie da rispettare. Una delle più importanti riguarda la palestra. Ultimate di recente le fondazioni, dovrà essere pronta, finiture incluse, entro il 31 agosto prossimo. Questo significa che all’inizio del prossimo anno scolastico, in settembre, dovrà essere a disposizione per un pieno utilizzo.

Tornando alla nuova scuola, l’involucro esterno dovrebbe essere già ben visibile tra un paio di mesi, dopodiché con una serie di passaggi programmati entro date precise, si arriverà in novembre alle tinteggiature, che precederanno i ritocchi finali.

Il progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale era stato approvato “in linea tecnica” nel settembre 2023 e faceva riferimento a lavorazioni extra appalto principale per completare il polo scolastico e sistemare le aree esterne, non ancora finanziate, per un costo di 4 milioni e 347mila euro. Risale invece a 11 mesi fa il verbale di consegna lavori. È questo il contesto nel quale si è reso necessario aggiornare e riapprovare il cronoprogramma messo a punto a suo tempo, dopo avere avuto l’ok del direttore dei lavori, Nicola Somà.