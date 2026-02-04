Cesena, nuova rotonda in via Madonna dello Schioppo, la soddisfazione del quartiere: “Opera importante per la sicurezza”

Sono state avviate le prime operazioni di accantieramento della parte Nord dell’incrocio tra le vie Madonna dello Schioppo e Barducci, nel quartiere Cervese Sud, dove sorgerà una nuova rotatoria volta a mettere in sicurezza l’intero tratto stradale particolarmente trafficato. Nella parte Sud dell’intersezione sono attualmente ancora in corso gli interventi di Hera, che sta operando insieme a InRete per il rifacimento della linea gas e di alcuni allacci idrici.

I lavori per la realizzazione di questa nuova infrastruttura stradale, progettata dall’Amministrazione comunale ed equivalente a un importo complessivo di 200mila euro, sono stati aggiudicati all’Impresa I.G.T. di Mercato Saraceno e avranno una durata complessiva di 120 giorni. “Come Consiglio di Quartiere – commenta il presidente Tommaso Giannatempo – accogliamo con soddisfazione l’inizio dei lavori per la realizzazione di quest’opera che il Quartiere ha fortemente voluto e che contribuirà ad aumentare la sicurezza e a snellire la circolazione su una delle arterie principali del nostro territorio. Siamo, inoltre, felici che, nonostante la presenza del cantiere, rimanga possibile la circolazione su via Madonna dello Schioppo, rendendo la realizzazione dell’opera meno impattante sulla mobilità. Il Consiglio di Quartiere appena insediato continuerà il percorso avviato nella precedente consiliatura per rendere la strade più sicure e fruibili da tutte e tutti”.