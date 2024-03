Cesena: nuova rotatoria tra San Mauro in Valle e Villarco

Circolazione e sicurezza. Da ieri ufficialmente nata una nuova rotatoria lungo l’asse di via Savio.

Si trova all’intersezione con via Viareggio da una parte. e renderà più agevole gli inserimenti delle vetture per chi dalla zona di San Mauro in Valle e delle “torri” dovrà immettersi lungo la via Savio per svoltare verso la via Romea e l’area della scuola Agraria.

L’ultimo lato su cui insiste la nuova rotonda che è stata approntata nel traffico di via Savio ancora non ha un nome. Si tratta della strada (già asfaltata nell’ultimo periodo) che dovrà in futuro condurre verso la nuova urbanizzazione prevista nei terreni che sono posti tra la via Mami e la via Ancona. Una strada che corre in direzione del Savio e che in futuro sarà utilizzata anche come connessione ciclabile verso il tratto di pista già costruito (e danneggiato dall’alluvione) tra il ponte Vecchio e la via Ancona.

Una rotatoria provvisoria simile, ultimamente, è già stata inserita all’incrocio semaforico a ridosso del ponte Europa Unita. Ed ha dato ottimi risultati in termini di fluidità della circolazione e sicurezza, in un punto che era caratterizzato da lunghe attese al rosso. Con questa nuova sperimentazione, aspettando il cantiere futuro per la rotatoria definitiva, si andrà a rendere meno a rischio incidenti uno degli ultimi tatti di via Savio nel quale la percorrenza poteva risultare ancora ad alta velocità: mettendo a rischio scontri i veicoli in marcia sulla via Savio con quelli in immissione da via Viareggio.