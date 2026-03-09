Cesena, nuova rotatoria in via Madonna dello Schioppo; i lavori si spostano sul lato sud

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie Madonna dello Schioppo e Barducci, nel quartiere Cervese Sud. Il cantiere, avviato lo scorso 4 febbraio con l’accantieramento della parte Nord dell’incrocio, entra ora in una nuova fase operativa: a partire da oggi, lunedì 9 marzo, le lavorazioni si sposteranno sul lato Sud dell’intersezione, in corrispondenza dell’incrocio con via Barducci. Questo passaggio consentirà di completare quel settore della rotatoria, con interventi che prevedono la demolizione e la successiva ricostruzione dei marciapiedi, come previsto dal progetto del Comune di Cesena.

Le modifiche alla viabilità fino al 3 aprile

Durante questa fase dei lavori la circolazione tra le due vie principali subirà alcune modifiche temporanee. Il traffico veicolare sarà infatti regolato a senso unico alternato tramite impianto semaforico, utilizzando la corsia sul lato Nord della futura rotatoria. Inoltre, per garantire condizioni di maggiore sicurezza durante gli interventi urgenti di realizzazione della rotatoria ed evitare incidenti con danni a persone o cose, da questa mattina e fino al 3 aprile nella via Madonna dello Schioppo, nell’area di collegamento stradale con una proprietà privata situata di fronte a via Barducci, sarà temporaneamente istituito un senso unico in entrata dalla corsia veicolare della nuova rotatoria. Sul posto è presente la segnaletica stradale di preavviso e prudenza, oltre alle indicazioni di direzione, deviazione e lavori in corso. La gestione del cantiere e della segnaletica è affidata all’impresa esecutrice I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l. di Mercato Saraceno.

La nuova infrastruttura

L’opera, progettata dai Lavori pubblici del Comune di Cesena, corrisponde a un investimento complessivo di circa 200 mila euro ed è finalizzata a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in uno dei nodi viari più trafficati della zona. Fino all’avvio dei lavori l’intersezione era regolata dalla segnaletica con diritto di precedenza su via Madonna dello Schioppo e registra volumi di traffico particolarmente elevati, soprattutto nelle ore di punta legate all’ingresso e all’uscita dagli uffici e alla presenza dell’area commerciale di via Giordano Bruno. In questo contesto l’attuale incrocio a raso rappresenta una criticità sia per la sicurezza stradale sia per la pubblica incolumità. A ciò si aggiunge il lungo tratto rettilineo di via Madonna dello Schioppo compreso tra il semaforo di via Ravennate e quello di via Boscone, circa 750 metri, che favorisce velocità di percorrenza elevate, aumentando i potenziali rischi per automobilisti, pedoni e ciclisti.

Le opere in programma

Il progetto prevede la demolizione di porzioni dei marciapiedi esistenti; gli scavi per la realizzazione del nuovo pacchetto stradale; la posa dei cordoli; la realizzazione delle rampe per i nuovi attraversamenti pedonali; lo spostamento dei pali della pubblica illuminazione; l’adeguamento dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche. La progettazione ha tenuto conto anche del passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, con un confronto specifico con il gestore del servizio per garantire manovre adeguate e sicure.