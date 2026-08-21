Cesena, nuova piscina: completamento delle strutture entro agosto

A Cesena proseguono secondo programma i lavori per la realizzazione della futura piscina comunale, opera attesa dall’intera comunità e destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero.
Il cantiere di via Giuseppe Di Vittorio - sottolinea il Comune in una nota - continua a registrare importanti avanzamenti. Come è possibile vedere anche dal lato strada (Viale della Resistenza), la struttura è stata progressivamente innalzata. Entro la fine del mese di agosto è previsto il completamento delle strutture, compreso il tamponamento della copertura, segnando così un ulteriore passaggio significativo nella realizzazione del nuovo impianto. Una volta che le temperature lo permetteranno, potranno prendere avvio le lavorazioni relative agli intonaci. Le attività proseguiranno poi con il progressivo completamento delle diverse componenti dell’edificio, secondo le fasi previste dal progetto.