Cesena, nuova piscina: completamento delle strutture entro agosto

Il cantiere di via Giuseppe Di Vittorio - sottolinea il Comune in una nota - continua a registrare importanti avanzamenti. Come è possibile vedere anche dal lato strada (Viale della Resistenza), la struttura è stata progressivamente innalzata. Entro la fine del mese di agosto è previsto il completamento delle strutture, compreso il tamponamento della copertura, segnando così un ulteriore passaggio significativo nella realizzazione del nuovo impianto. Una volta che le temperature lo permetteranno, potranno prendere avvio le lavorazioni relative agli intonaci. Le attività proseguiranno poi con il progressivo completamento delle diverse componenti dell’edificio, secondo le fasi previste dal progetto.

Per quanto riguarda gli impianti, le ditte specializzate torneranno in cantiere nelle prime settimane di settembre, quando riprenderanno le relative lavorazioni. “L’intervento – commenta l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Christian Castorri – procede in modo spedito, con l’obiettivo di proseguire nei prossimi mesi nelle diverse lavorazioni previste e accompagnare il cantiere verso le successive fasi di completamento. Questo nonostante la rimodulazione delle attività durante i mesi estivi legata anche alle particolari condizioni climatiche registrate nel corso di luglio e agosto. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’ordinanza regionale sul caldo della Regione Emilia-Romagna, le lavorazioni maggiormente esposte alle alte temperature sono state organizzate tenendo conto delle necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori. Le ditte riprenderanno quindi pienamente le attività a settembre, con il miglioramento delle condizioni climatiche. Questo cantiere ci accompagnerà fino al 2027 e se da un lato ci consegnerà un’opera importante, molto attesa dai cittadini, dall’altro rappresenta uno degli investimenti più significativi di questa ricca stagione di rinnovamento, riqualificazione e rigenerazione urbana. L’intervento infatti è un rilevante tassello nel percorso di valorizzazione del percorso ‘Cesena Sport City’, individuato per elevare l’attrattività rispetto agli investimenti nazionali e stranieri e avviato con le risorse nazionali dell’avviso ‘Italian City Branding’”.