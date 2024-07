Cesena, nuova piscina: approvato il progetto esecutivo del primo stralcio da 11,6 milioni, lavori da settembre

Prende forma una prima metà del futuro volto della nuova piscina comunale in zona ippodromo, un intervento da 11,6 milioni di euro, nell’ambito di lavori che verranno realizzati in due tempi, per non paralizzare l’attività natatoria nella vasca al coperto. La settimana scorsa la neo insediata Giunta Lattuca-bis ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo. A questo punto, è tutto pronto per appaltare i lavori, che inizieranno nel mese di settembre, come concordato con i gestori dell’impianto e con la Soprintendenza, con l’intento di non creare intralci all’attività durante la stagione estiva.

Il concorso per il progetto di fattibilità tecnico ed economica, che era stato approvato nell’aprile 2022 e al quale era seguito, a fine 2023, il via libera al progetto definitivo, riguarda la demolizione e successiva costruzione della piscina, mantendendo gli annessi spazi esterni, incluse le vasche, oltre al verde nell’area a sud del lotto. In dialogo col raggruppamento temporaneo di professionisti (capogruppo lo studio “Degli Esposti Architetti Srl”), gli stakeholder e il settore Lavori pubblici del Comune, l’amministrazione ha ritenuto di sviluppare un progetto da realizzare mediante due stralci distinti, così da garantire la continuità di utilizzo della piscina coperta da parte dei cittadini. Il progetto esecutivo appena approvato fa riferimento al primo stralcio, che prevede la demolizione delle vasche e sistemazioni esterne esistenti e la costruzione di un nuovo edificio natatorio nella parte a sud dell’area, con accesso principale da piazzale Dario Ambrosini. Col secondo stralcio, ancora da finanziare e progettare e comunque da realizzare nel momento in cui sarà completato il primo e il nuovo edificio sarà in funzione, si andrà poi ad abbattere il vecchio complesso e a realizzare nuove sistemazioni e vasche esterne nella parte a nord. In questa fase è contemplata una vasca esterna principale lunga 50 metri.

L’investimento da sostenere è finanziato per 1,3 milioni di euro tramite alienazione di immobili comunali, per 4 milioni grazie a un mutuo da sottoscrivere con l’Istituto per il Credito Sportivo e per 6,3 milioni da un contributo della Regione.