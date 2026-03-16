Cesena, nuova piazza alla stazione: la fine lavori slitta al 31 marzo, accumulati 7 mesi di ritardo

Il maltempo frequente nelle ultime settimane e “l’ingorgo” causato dalla presenza di diversi cantieri a distanza ravvicinata fanno slittare di nuovo la fine dei lavori in piazzale Karl Marx. Andranno avanti ancora per qualche settimana i lavori nell’area davanti alla stazione ferroviaria occupata fino all’anno scorso dal piazzale dei bus e destinata ora a trasformarsi in una piazza verde a vocazione sportiva. Alcuni giorni fa è stata concessa una proroga che sposta alla fine di questo mese la scadenza per finire i lavori. Il tempo in più concesso è breve: 22 giorni. Ma si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di rallentamenti. Messi tutti insieme, hanno provocato un ritardo non da poco rispetto ai programmi. I lavori al consorzio “Coir”, che ha vinto l’appalto per questo importante intervento, sono stati consegnati all’inizio del mese di novembre 2024. Era prevista una durata di 300 giorni e quindi si sarebbero dovuti concludere entro lo scorso agosto. Ma a ridosso di quella data, sono stati chiesti e concessi altri 4 mesi di tempo. Neppure questo nuovo termine, fissato negli ultimi giorni del 2025, è stato però rispettato. A seguito di una perizia di variante suppletiva, c’è stata un’altra proroga di 70 giorni, che avrebbe dovuto fare ultimare le opere circa una settimana fa. Ma è stato dato però il via libera a un altro prolungamento fino al 31 marzo prossimo. Una necessità nata da due circostanze: da una parte, frequenti piogge e altri fenomeni meteorologici avversi durante l’inverno hanno costretto l’impresa ad andare a rilento; dall’altra parte, l’esecuzione dei lavori è condizionata da significative interferenze con le aree circostanti, dove ci sono scuole, stazione dei bus e ferroviaria, nonché dalla contemporanea presenza da cantieri adiacenti, sul fronte di viale Europa, di competenza della società Rfi, e sul retro dello stesso piazzale Karl Marx.

Sempre che non ci sia un ulteriore proroga dopo questa terza appena concessa sulla base di quelle due motivazioni, i lavori per rinnovare radicalmente il volto di piazzale Marx saranno alla fine ultimati 7 mesi dopo quanto era stato previsto inizialmente.