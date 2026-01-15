Cesena, nuova palestra Technogym al Pala BCC Romagnolo

Il palazzetto dello Sport di Cesena compie un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei propri servizi dedicati allo sport e agli atleti. Nei giorni scorsi è stata allestita una nuova palestra grazie al contributo di Technogym, fornitore ufficiale delle ultime dieci Olimpiadi e partner delle più prestigiose squadre sportive a livello mondiale, che ha fornito gratuitamente tutte le attrezzature necessarie e 10 macchinari ad alta tecnologia per creare un moderno centro di allenamento.

Il legame tra Technogym e il territorio di Cesena e della Romagna è da sempre solido. Nel corso degli anni l’azienda ha promosso numerosi progetti sociali per la diffusione del wellness e di sani stili di vita accessibili a tutti: dalla Wellness Valley, al supporto alle giovanili del Cesena Calcio, fino al progetto con i medici di base per la prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione.

“Con questo nuovo spazio attrezzato – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – il Pala BCC Romagnolo si dota di un ulteriore servizio che potrà essere fruito dalle squadre che qui si allenano e che resterà a disposizione della città. Ci rende orgogliosi vedere questo presidio cittadino dello sport al centro della scena sportiva di Cesena e della Romagna nonostante gli ultimi anni, a seguito dell’alluvione, siano stati particolarmente complicati. Dopo la distruzione c’è sempre la rinascita. Ci abbiamo messo tutto l’impegno per fare in modo che questo potesse accadere in tempi brevi, ma non siamo stati i soli. Il comune gode infatti del sostegno di realtà territoriali importanti: è questo il caso di Technogym che ha voluto contribuire al progetto predisponendo questa nuova palestra e che per questo ringraziamo”.

Soddisfazione espressa anche dal presidente del Volley Club Cesena, Maurizio Morganti:

“Nel maggio 2023 anche la palestra a servizio del palazzetto fu colpita dall’alluvione e con essa andarono perdute tutte le macchine e le attrezzature Technogym presenti in comodato d’uso. Al termine dei lavori di riqualificazione del palazzetto – oggi Pala BCC Romagnolo – la struttura ha avuto l’onore di ospitare la Technogym Vision Convention nel febbraio 2025. Durante una visita al palazzetto, Nerio Alessandri ha potuto constatare personalmente i danni subiti e si è impegnato a sostituire le attrezzature con nuove dotazioni. Oggi la palestra del Pala BCC Romagnolo può contare su macchine moderne e performanti, fondamentali per il lavoro quotidiano delle atlete e degli atleti che si allenano nella struttura, che il Volley Club Cesena ha l’onore di gestire dal mese di agosto 2025”.