Cesena, nuova mensa Carducci: si procede al completamento delle opere esterne

A Cesena per completare e rendere pienamente operativo il nuovo servizio di refezione del complesso scolastico ‘Carducci’, prosegue l’intervento di realizzazione della nuova mensa. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità del terzo stralcio dei lavori, per un importo complessivo di 290mila euro, interamente finanziato con risorse proprie dell’Ente. I lavori riguarderanno anche il completamento degli spazi interni da adibire a cucina

Si tratta dell’intervento conclusivo, finalizzato al completamento delle opere esterne e all’ultimazione di alcuni spazi e servizi interni indispensabili per la piena attivazione del nuovo centro di preparazione dei pasti, che servirà l’intero polo scolastico. Tra gli interventi previsti rientrano la realizzazione degli impianti di aspirazione e ventilazione della nuova cucina, il completamento delle finiture architettoniche e degli impianti tecnologici della cucina e dei locali accessori, l’adeguamento e il completamento delle reti fognarie esterne, modificate in funzione della nuova cucina industriale destinata a preparare pasti anche per altri plessi scolastici, oltre alle sistemazioni esterne necessarie per raccordare il nuovo edificio con il contesto esistente e garantire condizioni ottimali di accessibilità. Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori entro i primi giorni di agosto, con l’obiettivo di mettere in funzione il nuovo centro di preparazione dei pasti prima delle festività natalizie.

L’estensione del progetto era stata annunciata già a maggio, in occasione dell’inaugurazione della nuova sala mensa. In quell’occasione gli assessori alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi e ai Lavori Pubblici Christian Castorri avevano definito la struttura come “uno spazio di servizio ma soprattutto un luogo educativo”, sottolineando come il nuovo edificio rappresenti un investimento strategico per migliorare l’offerta scolastica rivolta agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia.

La nuova sala refezione è in grado di ospitare fino a 250 studenti e costituisce uno dei principali interventi realizzati negli ultimi anni nell’ambito dell’edilizia scolastica cittadina. Grazie a quest’ultimo intervento, nei prossimi mesi entrerà inoltre in funzione la nuova cucina interna, la 19esima comunale, progettata per preparare i pasti non solo per il polo Carducci ma anche per altri istituti del territorio.