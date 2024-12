Cesena, nuova gestione per “Sasaral Bistrot”: «Benvenuti a casa vostra»

In vacanza. Lungo la costa bianca bagnata dal mare cristallino della Sardegna. Avvolti da un ambiente grullo e selvaggio. Il quadro perfetto del relax. Uno scenario ideale per trascorrere una meritata e agognata pensione. Era forse questo l’intento con cui Francesco Russotto, storico ex titolare dell’Osteria La Mentana di Mercato Saraceno, decise, l’estate scorsa, di partire per l’isola dopo essersi congedato dall’attività lavorativa con la chiusura del noto locale. Ma non aveva fatto i conti col caso. Che nello specifico si chiamava Elena.

L’incontro con Elena

Amici da molti anni, abituale avventrice della Mentana e, senza dubbio, appassionata di Sardegna. I due si sono ritrovati nella stessa località turistica e tra una giornata in spiaggia e un calice di Cannonau hanno avuto l’idea: rimettersi, lui, mettersi, lei, in gioco a Cesena. È così che sono arrivati a Sasaràl Bistrot, ristorante collocato sulle mura Valzania, in cima al parcheggio che costeggia l’Arena San Biagio, che accenderà forni e fornelli per il pubblico a partire da questa sera. «Dopo quattordici anni di Mentana – racconta Russotto – ero pronto per la pensione, ma hanno fatto di tutto perché non ci andassi. Amici ed ex clienti continuavano a chiedermi quando avrei aperto un locale a Cesena. Finché ho incontrato Elena, amica di cui mi fido, che ha condiviso in pieno l’idea. E ho ceduto (ride ndr)».

Benvenuti a casa vostra

E dalla genesi dell’iniziativa prende il nome e si svilupperà l’avventura dei due soci: «Rimarrà Sasàral Bistrot, ma con un’aggiunta che per noi racchiude l’essenza del nostro lavoro e del nostro sogno», ha spiegato Russotto. “Amici miei benvenuti a casa vostra”. Non un locale, dunque, ma «una vera e propria casa dove accogliere gli amici per stare insieme mangiando bene e bevendo meglio». Non mancherà, pertanto, una degna proposta: «L’impronta del locale – ha specificato il titolare di percepibili origini sicule – rimarrà quella della Mentana: compreso lo staff. La cucina sarà un ricco mix tra culture e tradizioni: romagnola e siciliana». Piatti che verranno, rigorosamente, accompagnati da un’ottima selezione di vini che attraversa l’Italia da nord a sud. Confermatissimi i must che hanno reso celebre il nome di Russotto e della sua fedele chef Denise: «Ha scelto di seguirmi anche in questa nuova avventura, quindi, maialino da latte e tartare di chianina non potevano mancare nel nostro menù. Abbiamo portato molta gente a Mercato in tanti anni di La Mentana, chissà, che a Cesena non sia addirittura più facile». Spazio anche per le novità: «Ci affideremo ai prodotti che conosciamo e lavoriamo da tempo. Ai quali aggiungeremo dei fuori menù che varieranno in base alla disponibilità stagionale. Ma sempre nel segno della prima qualità».

Un nuovo “viaggio”

La continuazione di un viaggio per Francesco Russotto, l’inizio di uno nuovo per Elena Magalotti: «Sasàral sarà la mia prima esperienza in questo campo – ha dichiarato – Francesco mi ha convinto subito. Abbiamo condiviso ogni minimo dettaglio sin dall’inizio e non avrei accettato proposte da nessun altro». Una cinquantina di coperti, elegante, raffinato, accogliente e con un servizio di livello il Sasàral made Elena e Francesco: «Cercavamo questo: un posto piccolo e intimo dove potersi rilassare: come a casa con gli amici», ha ribadito lui. Un po’ come si farebbe in vacanza. O in pensione.