Cesena, nuova dolcissima apertura: apre la mieleria di Tonti Apicoltura

Cesena
  • 14 novembre 2025
In un panorama in cui il commercio locale ha subito una forte battuta d’arresto, dato dal fatto che le attività al dettaglio sono calate del 20% nell’ultimo decennio, ogni nuova apertura rappresenta un’opportunità per ricominciare. Per fortuna, a Cesena, si comincia a respirare aria nuova: dal 2012 al 2023, il saldo di all’incirca 243 esercizi è un dato incoraggiante, che testimonia sia la sfida ma anche la voglia di ridare slancio alle piccole imprese, impegnate nella produzione e distribuzione di prodotti artigianali di alta qualità

Tonti apicoltura, apicoltori dal 1980, sembra essere la risposta a questa sfida e inaugura la nuova Mieleria in occasione della giornata nazionale “Mielerie aperte”.

Alberto, Enrico e il suo staff vi aspettano domenica 16 novembre in via Sant’Agà 1915 (Gattolino) con un’accogliente merenda e un negozio pieno di dolcissime novità. Alle ore 14.30 il consueto taglio del nastro alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari.

