Cesena, nuova dolcissima apertura: apre la mieleria di Tonti Apicoltura

In un panorama in cui il commercio locale ha subito una forte battuta d’arresto, dato dal fatto che le attività al dettaglio sono calate del 20% nell’ultimo decennio, ogni nuova apertura rappresenta un’opportunità per ricominciare. Per fortuna, a Cesena, si comincia a respirare aria nuova: dal 2012 al 2023, il saldo di all’incirca 243 esercizi è un dato incoraggiante, che testimonia sia la sfida ma anche la voglia di ridare slancio alle piccole imprese, impegnate nella produzione e distribuzione di prodotti artigianali di alta qualità

Tonti apicoltura, apicoltori dal 1980, sembra essere la risposta a questa sfida e inaugura la nuova Mieleria in occasione della giornata nazionale “Mielerie aperte”.

Alberto, Enrico e il suo staff vi aspettano domenica 16 novembre in via Sant’Agà 1915 (Gattolino) con un’accogliente merenda e un negozio pieno di dolcissime novità. Alle ore 14.30 il consueto taglio del nastro alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari.