Cesena, nuova copertura del palasport: affidati i lavori

A Cesena è stata aggiudicata la gara per il quinto stralcio dei lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport cittadino, relativo al ripristino del manto impermeabilizzante in copertura.

La procedura di gara aperta aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo è stata gestita dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Il bando, pubblicato il 19 novembre 2025, ha visto la partecipazione di undici operatori economici entro il termine di scadenza del 22 dicembre. Al termine delle operazioni di valutazione tecnica ed economica, articolatesi tra gennaio e febbraio 2026, l’appalto è stato aggiudicato a Casalini & Co. S.r.l. di Bologna. L’importo contrattuale è di 443.864,54 euro.

“Il progetto – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – nasce dall’esigenza di intervenire su una copertura realizzata oltre quarant’anni fa e che oggi richiede un intervento strutturale e non più rinviabile. Il Palazzetto dello Sport, costruito nel 1983 su progetto dell’ingegner Vittorio Legnani, rappresenta uno dei principali poli sportivi cittadini e da sempre ospita attività agonistiche, manifestazioni ricreative ed eventi di rilievo per tutta la comunità. Dopo aver completato le opere rese necessarie dall’alluvione del maggio 2023, proseguiamo ora con questo ulteriore intervento, che ci permetterà di ripristinare pienamente le condizioni di impermeabilità e sicurezza della copertura, garantendo maggiore durabilità ed efficienza all’intero impianto nel tempo”.