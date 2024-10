Cesena, nuova autostazione: posato il primo gigantesco pilone - VIDEO GALLERY

Grande fermento questa mattina, nell’area vicina all’ex scalo merci di fianco alla stazione ferroviaria, per una delle operazioni più delicate tra quelle previste per realizzare la nuova autostazione degli autobus. Si tratta di un grande progetto che sta prendendo forma nell’ambito di quelli finanziati coi fondi europei del Pnrr. L’intervento, che sta impegnando personale specializzato, è molto complicato dal punto di vista tecnico. E’ una fase del cantiere fondamentale per arrivare a realizzare 4mila metri quadrati di pensilina coperta sotto cui stazioneranno i mezzi di trasporto pubblico. Questa copertura poggerà su quattro piloni, i cui basamenti in cemento armato erano già stati posati.

Oggi, dopo che erano stati collocati i pali di fondazione, profondi decine di metri (8 per ogni pilone in acciaio, che è stato realizzato da impresa locale di carpenteria, la Naldi), due gru hanno alzato il primo dei piloni, movimentandolo con precisione millimetrica sopra il basamento, per inserirlo dentro i tirafondi posizionati sul pilastro. Poi gli operai hanno operato per stringere tutti i blocchi che devono sostenere il pilone e un topografo lo ha registrato per la messa a piombo. Ai piloni è stata successivamente agganciata a tiranti la grande pensilina a vela.

Dopo avere rotto il ghiaccio col primo pilone, a cadenza di una settimana-dieci giorni si farà la stessa operazione con gli altri tre. Dopo il montaggio delle travature, sarà fatto un rivestimento finale con lamiera dello stesso colore dei piloni. L’intervento di installazione della pensilina sarà ultimato nel prossimo mese di dicembre.

Il sindaco Enzo Lattuca ha ricordato che l’intervento, che include sia la costruzione della nuova autostazione, sia lo smantellamento di quella attuale e la sua trasformazione in piazza verde, ha un costo complessivo di 11 milioni di euro. L’intero progetto dovrà concludersi entro il 2026. Una volta trasferiti gli autobus nella nuova autostazione, cosa che sarà fatta entro maggio 2025, si potrà iniziare la metamorfosi di piazzale Karl Marx.