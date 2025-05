Cesena, “Notte Europea dei Musei”: i siti aperti fino a mezzanotte sabato 17 maggio

Sabato 17 maggio Cesena aderisce alla ‘Notte Europea dei Musei’ con aperture straordinarie in orario serale, visite guidate, musica, nei principali luoghi della cultura, dell’arte e della storia di Cesena.

Biblioteca Malatestiana – Sala Piana (piazza Bufalini, 1)

Più oro dell’oro. La storia d’Italia nei tesori della Biblioteca Comandini

‘Più oro dell’oro’: questo motto, riportato in lettere sfavillanti sugli scaffali delle librerie della Biblioteca Comandini, rispecchia la straordinaria collezione di volumi, periodici, opuscoli, stampe, fotografie, monete e cimeli che era già per i contemporanei oggetto di ammirazione. La formazione della raccolta testimonia la storia della famiglia da cui prende il nome, la quale si intreccia strettamente con le vicende che hanno portato all’Unità d’Italia prima e alla nascita della Repubblica poi. Visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 19 alle ore 23.30 (ultima visita). Prenotazione consigliata allo 0547.610892 o alla mail prenotazioni@comune.cesena.fc.it. Posti limitati.

Casa Museo Renato Serra, (viale Giosuè Carducci, 29)

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Renato Serra guideranno i visitatori alla scoperta della casa (e non solo) alla ricerca delle tracce del suo illustre abitante. Visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 20:00 alle ore 22:30. Alle ore 21:00, letture dei poeti Giuseppe Ungaretti, Sibilla Aleramo ed Eugenio Montale a cura di Lorenzo Pieri alternate ai canti del Coro del CAI diretto da Barbara Amaduzzi.

Cimitero monumentale e storico, (via Giovanni Pacchioni, 8)

A seguito del recente riconoscimento della Regione Emilia-Romagna quale “Cimitero Monumentale e Storico” e l’inaugurazione del percorso Viaggio nel tempo e nell’arte, il cimitero urbano apre le porte ai visitatori con una visita guidata notturna a cura del Prof. Franco Spazzoli, alla scoperta delle storie di personaggi illustri e delle opere artistiche che impreziosiscono tombe e cappelle gentilizie.

Partenze alle ore 21 e 22. Prenotazione obbligatoria allo 0547.610892 o alla mail prenotazioni@comune.cesena.fc.it. Posti limitati.

Museo dell’Ecologia (piazza Pietro Zangheri, 6)

Esplorazioni notturne

Il museo sarà aperto dalle 20 alle 23 per un’insolita visita notturna degli ambienti quattrocenteschi del museo - Loggetta Veneziana e Torre del Nuti - da cui è possibile apprezzare la vista della sottostante Piazza del Popolo da una prospettiva inedita. Visite guidate adatte a grandi e piccoli della durata di circa 30 minuti con partenza alle ore 20, 21 e 22. Posti limitati. Prenotazione consigliata allo 0547.356445 o alla mail museoecologiacesena@atlantide.net.

Pinacoteca comunale (via Aldini, 26)

Tracce del Cinquecento

Gli studenti del Liceo Classico Vincenzo Monti svelano le bellezze conservate all’interno della Pinacoteca Comunale di Cesena con un approfondimento all’opera di Scipione Sacco, Cristo in cattedra e santi e intermezzo musicale con Costanza Lugaresi al violino e la danzatrice Sofia Gattamorta.

Visite guidate con partenza alle ore 18 e alle ore 19. Dopo le visite la Pinacoteca rimarrà aperta al pubblico con orario continuato fino alle ore 23:00.

Rifugio antiaereo (viale Mazzoni)

Visite guidate con partenza ogni mezz’ora dalle ore 19:00 alle ore 22:30

Rocca Malatestiana (via Cia degli Ordelaffi, 8)

Rocca al chiar di luna

Cena alle ore 20 presso la casa del custode e a seguire visita guidata notturna. Evento a pagamento con posti limitati. Prenotazioni e informazioni al numero 3668274626 anche con messaggio whatsapp.

Villa Silvia Carducci (via Lizzano, 1241)

Musica al buio. Suoni che uniscono, luci che guidano!

Una visita guidata speciale a lume di candela. Un viaggio nel tempo tra suoni, strumenti e atmosfere suggestive per riscoprire la musica come voce delle comunità di ieri, oggi e domani. Il museo si trasforma per una sera in un viaggio poetico e sensoriale, dove il buio e le candele rivelano le storie nascoste dietro ogni nota. Un percorso suggestivo che accompagnerà i visitatori tra gli strumenti meccanici della tradizione, raccontando l’evoluzione della musica meccanica come linguaggio collettivo. Al termine della visita sarà donato ai partecipanti un piccolo omaggio, ispirato all’evoluzione della musica meccanica. Visite guidate con partenza ogni mezz’ora dalle ore 20 alle ore 21.30.

Prenotazione obbligatoria allo 0547.323425 o alla mail promo@museomusicalia.it. Posti limitati.

Galleria del Ridotto (corso Giuseppe Mazzini, 1)

Terra ferita. La Romagna tra frane, alluvioni e biblioteche da salvare

Foto di Silvia Camporesi, a cura di Sauro Turroni

La mostra presenta il lavoro fotografico di Silvia Camporesi a due anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023, articolato in due percorsi distinti ma connessi: Sommersi salvati e Romagna sfigurata. Sommersi salvati documenta l’opera silenziosa e tenace degli “Angeli del fango”, volontari accorsi per salvare libri, archivi e opere d’arte sommerse dall’acqua. Il cuore del progetto è il Seminario Vescovile di Forlì. Romagna sfigurata, progetto vincitore del bando Strategia Fotografia 2023 sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, documenta le frane che hanno segnato i territori collinari della Romagna. Mostra aperta con orario continuato dalle 17 alle 23.

Galleria Pescheria (via Pescheria, 23)

Music is my radar

Foto di Roberta Paolocci. Progetto a cura dell’Associazione Retropop Live

Mostra fotografica dedicata al festival musicale estivo ‘acieloaperto’ prossimo alla 13esima edizione. Fotografare un concerto non significa solo fotografare l’artista sul palco. Ogni volta vivo qualcosa di diverso e incontrollabile: l’energia del pubblico si mescola con la poesia dei luoghi, con il mio umore, con la forza dei musicisti e con gli sguardi di chi lavora dietro le quinte. Così prendono vita le mie ‘foto sbagliate’. Perché sbagliate? Perché mi piace pensarle viscerali, impetuose, sfocate, buie o accecanti, imperfette, rumorose e piene di emozioni (Roberta Paolucci). Mostra aperta con orario continuato dalle 17 alle 23.

Tutti gli ingressi sono gratuiti ad eccezione dell’evento alla Rocca Malatestiana

Per informazioni contattare lo 0547.610892 oppure scrivere a cesenacultura@comune.cesena.fc.it.