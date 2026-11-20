Un evento capace di attirare generazioni diverse e farle connettere tra loro attraverso i videogame, giochi da tavolo, arcade, cosplay e tante altre attrazioni della cultura pop. A riuscirci è Gamics Cesena, che torna per la quarta volta alla Fiera, nelle giornate di domani e domenica, con numerose iniziative che riempiranno tutti i padiglioni.
«È un festival a 360 gradi – spiega Lucio Campani, amministratore di Hidden Door, società che organizza l’evento –, dove tutti possono trovare qualcosa che li appassiona. Vediamo persone che arrivano in gruppi, tra amici o famiglie, e che all’interno si mischiano tra loro, giocando e divertendosi».
L’anno scorso sono stati 19mila gli appassionati che, nei due giorni, hanno riempito la Fiera. Nel tempo, Gamics Cesena si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama nazionale degli eventi di settore, tanto da ottenere il sostegno del Ministero della Cultura. Inoltre, quest’anno le attività proposte alla Fiera troveranno continuità nelle prossime settimane alla Biblioteca Malatestiana.