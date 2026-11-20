L’anno scorso sono stati 19mila gli appassionati che, nei due giorni, hanno riempito la Fiera. Nel tempo, Gamics Cesena si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama nazionale degli eventi di settore, tanto da ottenere il sostegno del Ministero della Cultura. Inoltre, quest’anno le attività proposte alla Fiera troveranno continuità nelle prossime settimane alla Biblioteca Malatestiana.

«È un festival a 360 gradi – spiega Lucio Campani, amministratore di Hidden Door, società che organizza l’evento –, dove tutti possono trovare qualcosa che li appassiona. Vediamo persone che arrivano in gruppi, tra amici o famiglie, e che all’interno si mischiano tra loro, giocando e divertendosi».

Un evento capace di attirare generazioni diverse e farle connettere tra loro attraverso i videogame, giochi da tavolo, arcade, cosplay e tante altre attrazioni della cultura pop. A riuscirci è Gamics Cesena, che torna per la quarta volta alla Fiera, nelle giornate di domani e domenica, con numerose iniziative che riempiranno tutti i padiglioni.

«Si può pensare al Gamics come un evento per “nerd”, ma non è solo quello – afferma Luigi Bianchi, dirigente di Cesena Fiera –. Con questo festival si vuole offrire, ad esempio ai più grandi, un modo per riaccendere quelle passioni che nel tempo sono state abbandonate». Come? Ad esempio attraverso la sala giochi, dove saranno allestiti oltre 100 cabinati arcade originali (da Pac-Man a Metal Slug, Space Invaders e Donkey Kong) in modalità gratuita, senza bisogno di gettoni. Il percorso prosegue nelle aree retroconsole e retrocomputer fino alla Gamers Arena: decine di postazioni console di nuova generazione, simulatori di guida, realtà virtuale, spazi per Just Dance e i titoli del momento, tra cui Ea Sports Fc 27, Mario Kart World e Gta VI, uscito ieri. Presenti anche i giochi da tavolo e l’area mattoncini.

A caratterizzare le due giornate di intrattenimento sarà la grande mostra mercato con circa 140 espositori tra fumetti, manga, gadget, action figure, carte collezionabili e accessori per cosplay.

Un ruolo importante lo avrà anche il cosplay, con sfilate, contest e due ospiti internazionali nella Hall of Cosplay: Shunsuke e Ariderion, presenti entrambi i giorni per incontrare i fan. Il fumetto troverà spazio nell’Artist Alley con oltre 60 autori e illustratori impegnati dal vivo.