Cesena, non si ferma all’alt dei Carabinieri e scappa contromano con un’auto senza assicurazione, catturato e denunciato

Nonostante l’alt dei Carabinieri, ha premuto a tavoletta sull’acceleratore cercando di far perdere le proprie tracce lungo le strade di Cesena. Una fuga spericolata, con manovre contromano e a rotta di collo, terminata solo quando i militari dell’Arma sono riusciti a sbarrargli la strada e a bloccarlo. Per l’automobilista è scattata una denuncia a piede libero per fuga pericolosa, ma i guai per lui sono solo iniziati. Dai successivi accertamenti è emerso infatti che l’uomo si era messo al volante privo di patente di guida. Non solo: il veicolo su cui viaggiava era privo della copertura assicurativa e con la revisione ministeriale scaduta. Oltre alla denuncia, nei suoi confronti sono fioccate pesanti sanzioni del Codice della Strada ed è scattato il fermo amministrativo del mezzo.