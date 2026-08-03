Cesena, non si ferma all’alt dei Carabinieri e scappa contromano con un’auto senza assicurazione, catturato e denunciato

Nonostante l’alt dei Carabinieri, ha premuto a tavoletta sull’acceleratore cercando di far perdere le proprie tracce lungo le strade di Cesena . Una fuga spericolata , con manovre contromano e a rotta di collo, terminata solo quando i militari dell’Arma sono riusciti a sbarrargli la strada e a bloccarlo. Per l’automobilista è scattata una denuncia a piede libero per fuga pericolosa, ma i guai per lui sono solo iniziati. Dai successivi accertamenti è emerso infatti che l’uomo si era messo al volante privo di patente di guida. Non solo: il veicolo su cui viaggiava era privo della copertura assicurativa e con la revisione ministeriale scaduta. Oltre alla denuncia, nei suoi confronti sono fioccate pesanti sanzioni del Codice della Strada ed è scattato il fermo amministrativo del mezzo.

L’episodio s’inserisce all’interno di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Cesena, che ha visto impiegati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme a quelli delle Stazioni dipendenti. I pattugliamenti, concentrati nelle ore serali e notturne lungo le principali arterie stradali e nei punti più sensibili della città, erano mirati proprio al contrasto della guida pericolosa, dell’abuso di alcol e stupefacenti e della microcriminalità. Il bilancio complessivo parla di nove persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì.

Tra i denunciati figurano due conducenti sorpresi al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Lo spaccio in casa: un primo automobilista, fermato e trovato in possesso di uno spinello di hashish, è risultato positivo al test rapido sui cannabinoidi. Di fronte all’invito dei militari a sottoporsi ad accertamenti sanitari in ospedale, si è rifiutato. La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha permesso di rinvenire altri 27 grammi di hashish, 45 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. È stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e per il rifiuto dell’esame tossicologico: patente ritirata e sostanze sequestrate.

La droga sintetica: un secondo guidatore, anch’esso positivo al primo test e rifiutatosi di eseguire i prelievi ematici in ospedale, è stato trovato in possesso di 0,80 grammi di droga sintetica del tipo Alpha-PVP (sequestrata per uso personale). Per lui sono scattate la denuncia e il ritiro della patente.