Cesena, non si ferma all’alt dei Carabinieri e dall’auto spunta un coltello: scatta la denuncia

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Cesena hanno denunciato un uomo per “porto di oggetti atti ad offendere” poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, di medie dimensioni, che è stato sottoposto a sequestro penale. Stesso destino per un automobilista per non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi e “porto abusivo di armi” poiché, sottoposto a controllo della circolazione stradale, ometteva di arrestarsi all’alt intimato dagli operanti dandosi alla fuga. Una volta raggiunto e bloccato dai militari l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello serramanico di medie dimensioni, sottoposto a sequestro. Infine, denunciato un uomo per la violazione “dell’ordine di allontanamento dai luoghi sottoposti a particolare tutela” per essersi trattenuto, all’interno di un esercizio commerciale in orario vietatogli dal provvedimento del “Divieto di Accesso alle Aree Urbane”, cui era stato sottoposto il 14 luglio scorso, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.