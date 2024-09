Cesena, “non risponde più alle telefonate, aiutatemi a trovarla”: la Polizia fa irruzione in casa e soccorre una 62enne

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16, la Polizia Locale di Cesena ha preso in carico una segnalazione pervenuta da una donna residente a Novi Ligure allarmata dalla mancanza prolungata di contatti e comunicazioni con la cugina di 62 anni residente a Cesena. Come denunciato dalla donna che chiamava dalla Liguria, la 62enne, che sarebbe dovuta partire per il Marocco nella giornata di ieri, non rispondeva alle sue telefonate dalla sera precedente. L’apprensione della donna era motivata principalmente dall’attuale stato di salute della familiare reso precario da pregresse patologie.

Raccolti tutti gli elementi, una pattuglia del Comando “Fiorini” di via Dell’Amore ha raggiunto l’abitazione indicata trovando la donna coricata sul divano. Nell’immediato gli agenti hanno allertato il 118 facendo irruzione nell’appartamento per soccorrere la 62enne. Poco dopo, i sanitari sono intervenuti trasferendo la donna in uno stato di semincoscienza al Pronto soccorso dell’ospedale “Bufalini”. Al momento la donna non desta particolare preoccupazione e sarà presto raggiunta dalla parente di Novi Ligure aggiornata dagli agenti. Dopo l’intervento della Polizia Locale e del personale del 118 è giunta sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato.