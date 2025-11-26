Cesena, “non mi arrendo ai maleducati”: a 80 anni va a pulire al Giro dei Gessi

Diversi sacchi di plastica e lattine a cui si aggiungono cassette stracolme di bottiglie di vetro ormai vuote. È la misura della maleducazione dei giovani che vanno in via Tranzana, una delle zone panoramiche del giro dei gessi per appartarsi o per godere del paesaggio poca importa, ma che dietro di loro lasciano una scia di rifiuti.

A raccoglierli in questi giorni ci ha pensato un signore che abita in zona, che in barba ai suoi 80 anni si è messo di buona lena a ripulire la zona sperando che il buon esempio sia contagioso.

Più che di degrado, in questo frangente, è il caso di parlare di malcostume. Quelli che frequentano la zona non hanno l’idea di essere delinquenti, al massimo maleducati che dopo il panino o la bevuta notturna si disinteressano di quel che ne sarà dei loro rifiuti senza alcuna cura di quel luogo che loro stessi frequentano.

Il residente 80enne ha già segnalato la situazione a Hera e sta valutando un esposto, quella che è certa è l’amarezza per tanta inciviltà.