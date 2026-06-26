Cesena, nomine del Vescovo: girandola dei parroci

Sono state rese pubbliche questa mattina le nomine dei parroci di Cesena-Sarsina, da parte del Vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo.

1. D. Gabriele Foschi Parroco S. Maria Assunta in Bagno di Romagna e S. Michele Arcangelo in Verghereto

2. D. Daniele Bosi Parroco S. Andrea Apostolo in Alfero-Riofreddo-, S. Maria Assunta in Balze, S. Maria in Trivio a Montecoronaro

3. D. Fabio Pagliarani Parroco S. Andrea Apostolo in Piavola, S. Romano, S. Anastasia in Pieve di Rivoschio, S. Maria Nuova in Giaggiolo, S. Giacomo in Linaro

4. D. Enrico Venturi parroco S. Maria Nuova

5. D. Filippo Cappelli Parroco S. Egidio (Cesena)

6. D. Alessandro Manzi Parroco S. Maria Cleofa in Budrio, S. Teonesto in Badia

7. D. Andrea Budelacci Parroco S. Bartolo (Cesena)

8. D. Andrea Budelacci Parroco Madonna delle Rose (Cesena)

9. D. Andrea Budelacci Parroco S. Giovanni Battista presso chiesa dell’Addolorata (Servi) (Cesena)

10. P. Magnus John Tegete, Parroco S. Stefano (Cesena)

11. D. Simone Farina Parroco S. Mauro in Valle (Cesena) oltre che S. Paolo

12. D. Altenio Benedetti Parroco S. Pio X (Cesena)

13. D. Justin D’Almeida Amministratore parrocchiale e D. Christian Tossou (collaboratore parrocchiale) di S. Vittore e S. Bartolomeo Apostolo in Tipano

14. D. Lawrence Arakkathara Paily Parroco di S. Giuseppe in Villachiaviche

15. D. Filippo Rossi Parroco di S. Anastasia in Gattolino

16. D. Claudio Canevarolo Parroco S. Cuore in Martorano, della Natività di Maria in Ronta e S. Martino in fiume

17. D. Alessandro Forte Cappellano Ospedale Bufalini

18. D. Giordano Amati Rettore Basilica Cattedrale

19. D. Pierluigi Tonelli Collaboratore Madonna delle Rose

20. D. Agostino Galassi Canonico Capitolo Cattedrale

21. D. Giovanni Bianchi Collaboratore Montiano

22. D. Filippo Cappelli Responsabile giovani universitari

23. D. Filippo Rossi Assistente spirituale UNITALSI

24. Diac. Rino Berlini Ufficio Diocesano per la Pastorale della salute

25. Diac. William Vernocchi collaboratore Parrocchia Ponte Pietra

26. Coniugi Macchia Salvatore e Angela Direttori Pastorale Missionaria

27. D. Simone Farina guida spirituale Pastorale Missionaria

28. Prof. Marino Mengozzi Delegato episcopale per la Cultura

29. Missionari del Preziosissimo Sangue Cappellani Ospedale S. Piero in Bagno

30. D. Gianni Cappelli Cappellano Ospedale Mercato Saraceno

31. P. Crispin Beja e P. Aaron Cappellani Ospedale Cesenatico

32. Famiglia Mariana “Le cinque pietre”: Centro di spiritualità S. Bartolo

33.Commissione per la formazione permanente del clero: Amaducci Don Walter, Amati Don Giordano, Bagnoli Don Sauro, Casadei Don Gian Piero, Ricci Don Fabrizio, Diaco Don Pier Giulio.

“Non è stato facile provvedere a tutto ma la disponibilità dei confratelli sacerdoti e diaconi l’ha reso possibile. Benedico e ringrazio il Signore - ha scritto il Vescovo in una nota -. Non si tratta, come qualcuno potrebbe pensare, di un “valzer” di parroci e laici, bensì di scelte che hanno tenuto presente della situazione attuale della Diocesi, necessità dei sacerdoti (anzianità, malattia, problemi personali, richieste). Colloqui sinceri, ascolto, desideri, soprattutto preghiera.

Tutto è stato possibile perché i confratelli sacerdoti coinvolti hanno capito che era il momento di mettersi in gioco per il bene di tutti.

Per alcuni confratelli provenienti dall’Africa o religiosi ho dovuto chiedere ai loro rispettivi vescovi e PP. Provinciali la proroga per rinnovare la convenzione e prolungare la loro permanenza a servizio della nostra Chiesa locale. La loro disponibilità è stata preziosa e li ringrazio a nome di tutti.

Ho voluto dare anche una maggiore attenzione e presenza ai luoghi di sofferenza su tutto il territorio, in particolare all’ospedale Bufalini di Cesena. Altri incarichi saranno affidati durante l’anno pastorale.

Ancora una volta esprimo la mia gratitudine a tutti per il “Sì” pieno, sincero, con spirito missionario”.