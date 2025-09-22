Cesena, “Noi-Benessere nel futuro digitale”: spettacolo interattivo per la Notte europea dei Ricercatori

Durante la Notte europea dei Ricercatori che si terrà venerdì 26 settembre presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena sarà possibile assistere allo spettacolo interattivo “Noi-Benessere nel futuro digitale”. Nato dai risultati di ricerca del Progetto Interreg Central Europe “Digi-b-well”, del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, realizzato in collaborazione con Bagniler Ensemble e compagniadellozio, lo spettacolo proietterà i partecipanti nel futuro digitale. L’intelligenza artificiale, la robotica e l’innovazione tecnologica miglioreranno la nostra vita o accentueranno tensioni e disuguaglianze? La scelta spetta a noi. Le repliche sono previste alle 18.30, 20.30 e 21.30.