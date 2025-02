Cesena, nidi e scuole d’infanzia: dal Comune 84mila euro di contributi

Non solo grandi investimenti relativi ad opere che guardano al futuro ma anche un continuo sostegno legato allo svolgimento delle ordinarie attività strettamente connesse alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini. Annualmente infatti l’amministrazione comunale di Cesena destina a nidi e scuole d’infanzia comunali e statali un pacchetto di risorse complessivo di 84mila euro. Nel dettaglio, si tratta di un finanziamento di 40mila euro per nidi e scuole comunali e di 44mila euro per le scuole statali. “Le scuole – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – sono un luogo di grande centralità per la crescita e l’educazione delle bambine e dei bambini, ed è nostro dovere dotare questi ambienti di tutti i servizi necessari allo svolgimento delle attività previste. Con questo finanziamento annuale dunque consentiamo a ciascun plesso di poter disporre di una somma per piccoli investimenti atti a rendere aule e spazi comuni accoglienti: parliamo di acquisto di materiale fotografico, di giochi, di aree lettura e biblioteche, ma anche di tutto quello che riguarda i servizi mensa e di igienizzazione. Ogni momento proposto nel corso della giornata – prosegue l’Assessora – diventa per i nostri bambini un’utilissima occasione educativa e di formazione. Per questo rinnoviamo annualmente il nostro impegno anche con lo scopo di agevolare il lavoro svolto dagli operatori ed educatori che lavorano nei nidi e nelle scuole di Cesena”.