Cesena, nidi comunali e iscrizioni, ecco come fare

A partire da oggi, lunedì 11 marzo 2024, è possibile presentare domanda per l’iscrizione agli asili nido di Cesena per l’anno educativo 2024/2025. I genitori possono inoltrare la propria richiesta online entro sabato 20 aprile. Per i soli nati in aprile, maggio e fino al 15 giugno 2024 invece le domande potranno essere presentate entro il 17 giugno prossimo. Sono queste le informazioni principali, reperibili anche sul sito del Comune di Cesena, in relazione ai 10 nidi comunali e ai 9 nidi convenzionati a cui lo scorso anno si sono iscritti complessivamente 688 bambine e bambini. Anche quest’anno inoltre viene riproposta ai genitori l’opportunità di visitare i nidi d’infanzia comunali ed i nidi privati in convenzione al fine di favorire una prima conoscenza del progetto pedagogico e delle metodologie pedagogiche che si sviluppano nei nidi attraverso un incontro informale con il personale educativo. Per partecipare agli open day comunali è sufficiente presentarsi nel giorno e nell’orario indicato. Il personale educativo sarà a disposizione delle famiglie. Nel corso della visita i genitori potranno conoscere gli ambienti e richiedere tutte le informazioni necessarie all’inserimento dei propri figli.

Chi può presentare domanda

Possono presentare la domanda di ammissione ai nidi: le famiglie con bambine e bambini nati negli anni 2022 - 2023 ed entro il 15 giugno 2024; le famiglie residenti nel Comune di Cesena; le famiglie residenti fuori comune (queste concorreranno solo per i nidi comunali). I bambini già iscritti ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati nell’anno educativo 2023/2024 (nati nel 2022 e nel 2023) e che devono completare il ciclo educativo, non devono presentare nuovamente la domanda di iscrizione per l’anno successivo.

Come fare

Le domande devono essere presentate esclusivamente online. Nel caso in cui si abbiano delle difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, lo Sportello Facile, sito all’interno dell’edificio comunale (entrata lato Rocca) metterà a disposizione i propri operatori per assistere gli utenti alla compilazione online della domanda. Il servizio viene fornito solo su appuntamento (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/prenotazioni-servizi-sportello-facile/). Le domande di ammissione ai nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati per l’anno educativo 2024/25 vanno presentate da lunedì 11 marzo a venerdì 20 aprile 2024. Per i bambini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 la scadenza è il 17 giugno. Le domande presentate oltre il termine vengono inserite in una graduatoria di riserva che viene redatta in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie, a fronte di posti-nido ancora disponibili.

Tutte le informazioni sono pubblicate nella pagina dedicata (https://www.comune.cesena.fc.it/servizio/iscrizione-di-un-bimbo-ai-nidi-dinfanzia/). L’ufficio infanzia rimane a disposizione per ulteriori informazioni ai recapiti: 0547 356318-319-548 oppure scrivere a infanzia@comune.cesena.fc.it.