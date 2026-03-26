Cesena, neve in collina: riattivato il piano neve

CESENA. A seguito delle prime nevicate che nella mattinata hanno interessato il versante collinare del territorio comunale di Cesena, l’amministrazione cittadina ha provveduto a riattivare il piano neve per garantire la sicurezza della viabilità e dei cittadini. E così, si spiega in una nota, sin dalle prime ore del giorno sono entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale, intervenuti prioritariamente nelle aree di Formignano, Casalbono e Paderno, tra le più esposte alle precipitazioni. Qualora le nevicate dovessero estendersi ad altre zone della città, gli interventi verranno tempestivamente ampliati anche al resto del territorio comunale.

L’amministrazione invita la cittadinanza “alla massima prudenza nella circolazione stradale”, rivolgendo un appello particolare a chi utilizza veicoli non adeguatamente equipaggiati per le condizioni invernali. Si raccomanda inoltre di “limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di prestare attenzione a eventuali criticità lungo la rete viaria”. Il Comune, dal canto suo, “continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, garantendo interventi tempestivi per assicurare la sicurezza della circolazione”.