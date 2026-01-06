Cesena, neve in attenuazione e strade principali tutte transitabili ma preoccupa il ghiaccio stanotte

Continua a nevicare costantemente sul territorio cesenate, ma al momento tutte le strade principali sono transitabili con la dovuta cautela. Nelle prossime ore le previsioni meteo indicano precipitazioni nevose in attenuazione. Intanto, sono all’opera 70 mezzi spazzaneve. Entro sera, oltre a un’opera più complessiva di rimozione del manto bianco, il Comune procederà allo spargimento di sale, perché il rischio di ghiaccio è altissimo, visto che questa notte le temperature scenderanno sotto lo zero di parecchi gradi, anche in pianura.