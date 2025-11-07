Cesena, Nerio Alessandri: “La Romagna degli anni Settanta e Ottanta è finita, serve il coraggio di cambiare”

Il numero uno di Technogym Nerio Alessandri, con il presidente della Regione Michele De Pascale e il professor Emanuele Menegatti (Foto Gianmaria Zanotti)
Il presidente di Technogym Nerio Alessandri ha alzato lo sguardo al rapporto della Wellness Valley: “La Romagna degli anni Settanta e Ottanta è finita. Per raggiungere livelli internazionali serve il coraggio di cambiare”. Alla presentazione del report della Wellness Valley, Alessandri ha firmato (insieme presidente della Regione De Pascale e al professor Emanuele Menegatti in rappresentanza della Università di Bologna) il rinnovo del protocollo d’intesa della Wellness Valley. Un sistema sinergico che promuove e stimola il benessere psicofisico in tutti gli ambienti di socialità del territorio (scuola, università, lavoro).

