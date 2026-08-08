Cesena, nell’incrocio tra via Zuccherificio e via Machiavelli quasi 1.500 multe nel 2025

A Cesena l’incrocio tra via Zuccherificio e via Machiavelli si conferma il punto della città in cui vengono accertate più violazioni per il passaggio con il semaforo rosso. A precisarlo è l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini in risposta a un’interrogazione consiliare a firma del consigliere comunale Ivan Piraccini (Patto per Cesena) sul funzionamento degli impianti semaforici e dei sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni. Nei prossimi mesi il semaforo sarà sostituito da una rotatoria.

Secondo i dati forniti dalla Polizia locale, nel corso del 2025 l’impianto di via Zuccherificio ha registrato 1.471 verbali, il dato più elevato tra tutti i sei impianti controllati elettronicamente. Nel primo semestre del 2026 le sanzioni sono già 581, confermando il primato anche nell’anno in corso. Al secondo posto si colloca l’impianto di via Europa, con 997 verbali nel 2025 e 466 nel 2026. Seguono via Padre Vicinio da Sarsina (257 e 107), viale Marconi (185 e 82), viale Bovio (130 e 65) e viale Oberdan (86 e 27).

Nel complesso, le violazioni rilevate automaticamente sono state 3.126 nel 2025 e 1.328 nel primo semestre del 2026. Le contestazioni effettuate direttamente dagli agenti della Polizia locale sono invece risultate molto limitate: cinque nel 2025 e una nel 2026.