Cesena, nel 2025 una media di 44 multe al giorno per sosta irregolare

Cesena
  • 06 febbraio 2026
Cesena, nel 2025 una media di 44 multe al giorno per sosta irregolare

Nel corso del 2025 la Polizia locale di Cesena ha svolto un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme del Codice della Strada. Complessivamente sono stati 33.277 gli accertamenti di violazione effettuati.

“L’attività della Polizia locale – commenta l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – si inserisce in una strategia complessiva di prevenzione, educazione e presidio del territorio, volta a promuovere comportamenti corretti e una mobilità più sicura e sostenibile. L’aspetto sanzionatorio infatti è solo una costola di un’azione prioritaria che si sviluppa anche attraverso interventi mirati sul territorio come la realizzazione di rotatorie, come avviene in questi giorni in via Madonna dello Schioppo, e di altre opere tese a mettere in sicurezza le arterie stradali particolarmente trafficate e segnate da un alto numero di sinistri. I dati a nostra disposizione ci dimostrano che nel corso degli ultimi vent’anni infatti i sinistri si sono ridotti di molto ma tanto c’è ancora da fare. Ecco che in questa cornice complessiva si inserisce l’attività degli agenti del Comando ‘Fiorini’”.

La quota più consistente riguarda le sanzioni per sosta irregolare, rilevate tramite attività diretta degli operatori e sistemi tecnologici (ATR, PL e SCOUT), che hanno portato all’emissione di 15.999 verbali, ovvero 43,83 al giorno. È questo un dato che conferma come il corretto utilizzo degli spazi pubblici e il rispetto delle regole di sosta restino un tema centrale per la vivibilità urbana e la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Velox e laser

I controlli sulla velocità, effettuati con strumenti velox e laser, hanno portato all’accertamento di 2.886 infrazioni per superamento dei limiti consentiti. L’obiettivo resta la riduzione della velocità nei tratti più sensibili, in particolare in prossimità di scuole, attraversamenti pedonali e aree residenziali.

Sosta irregolare

Particolarmente rilevante anche l’attività di controllo della Ztl (Zone a traffico limitato), con 8.347 sanzioni accertate attraverso il sistema ICARUS, strumento fondamentale per tutelare il centro storico, ridurre il traffico non autorizzato e migliorare la qualità dell’aria. Sul fronte della sicurezza agli incroci, le violazioni semaforiche rilevate dai dispositivi T-RED (passaggio con semaforo rosso) sono state 3.126. Si tratta di comportamenti ad alto rischio, sui quali l’Amministrazione e il Comando ‘Fiorini’ di via Natale Dell’amore mantengono massima attenzione per prevenire incidenti e tutelare l’incolumità degli utenti della strada.

Infine, le attività riconducibili ad altre tipologie di intervento, tra cui i rilievi di incidenti stradali e i controlli generali sul territorio, hanno prodotto 2.919 verbali, a testimonianza dell’impegno quotidiano del Corpo in tutte le fasi della gestione della sicurezza urbana.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui