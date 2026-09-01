Cesena, nei fine settimana di agosto la Polizia Locale ha controllato oltre 250 conducenti e ritirato 8 patenti

Nel corso dei fine settimana di agosto, la Polizia locale di Cesena ha svolto una serie di servizi mirati al controllo della sicurezza stradale. L’attività ha interessato oltre 250 conducenti, sottoposti a controlli a tappeto. Dall’intensa attività di controllo sono emerse quattro violazioni per guida in stato di ebbrezza di rilevanza penale, tre di carattere amministrativo e una per guida dopo l’assunzione di stupefacenti. Complessivamente, sono state ritirate otto patenti di guida. Nel corso delle attività inoltre sono state contestate una decina di ulteriori violazioni al Codice della Strada ed è stato sequestrato un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente, con la conseguente contestazione amministrativa prevista dalla normativa. Le operazioni sono state condotte congiuntamente dai Corpi di Polizia locale di Cesena e Cesenatico, nell’ambito della convenzione di supporto operativo che lega i due enti.